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Виктория Короткова рассталась с парнем
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Виктория Короткова рассталась с парнем 

Popcake.tv 45 минут назад
Фото: Popcake.tv
После окончания шоу «Холостяк» с Егором Кридом жизнь многих участниц круто изменилась. Кто-то стал востребованной моделью, а кто-то уже нашёл свою большую любовь. Что касается, например, Виктории Коротковой, то она, казалось, преуспела и в том, и в другом. Несколько месяцев назад появились слухи, что у модели роман с братом Тимати — Артёмом Юнусовым. Поначалу молодые люди скрывали отношения, но позже стали выставлять истории из одних и тех же ресторанов, появлялись вместе на мероприятиях. Но в последнее время поклонники зажили тревогу: не расстались ли возлюбленные, ведь ни историй, ни платов больше нет? Но ни Вика с Артёмом, ни ох окружение ситуацию никак не комментирует. Что ж, фанаты Виктории надеются, что у молодых людей попросту много работы и им некогда куда-то ходить, а о расставании не идёт и речи.
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