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«Он должен быть верен»: Ольга Бузова жаждет любви и ходит в свадебном платье в новом тизере романтического реалити
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«Он должен быть верен»: Ольга Бузова жаждет любви и ходит в свадебном платье в новом тизере романтического реалити 

WMJ.ru 2 часа назад
Фото: WMJ.ru
Телеканал ТНТ опубликовал новый тизер романтического реалити «Замуж за Бузову», в котором телеведущая попытается найти свою любовь.
В новом ролике Ольга Бузова предельно откровенна. Она говорит, что для полного счастья ей не хватает только мужчины рядом. Его-то она и намерена найти на шоу, снятого в традициях «Холостяка», только с девушкой в главной роли.
— называет главное качество своего потенциального избранника Бузова, признаваясь, что сомневается, сможет ли полюбить. Еще Ольга решила поделиться интимным: оказывается, у нее уже два года не было секса, что ее очень удручает. В ролике звезда реалити ходит в откровенном свадебном платье, прыгает с парашютом и пристально рассматривает претендентов на свое сердце — может быть, среди них есть тот, кто сможет остаться рядом с Бузовой навсегда?
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Фото:Instagram
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