Женщина вынесла во двор на Куйбышева мумию умершего два месяца назад мужа

Совершенно дикая история произошла в четверг вечером — женщина вынесла на улицу тело мужа, который умер как минимум два месяца назад.

— Соседи рассказывали, что она волокла остатки тела на халате. Судя по всему, она хотела донести его до помойки, но, видимо, не хватило сил, и она просто оставила его и ушла, — рассказала E1.RU жительница дома Полина.

В итоге тело лежало неприкрытым неподалёку от детской площадки. Спустя некоторое время приехали полицейские.

— Сотрудник полиции очень долго не мог попасть в квартиру, так как женщина ему не открывала. Когда у него получилось это сделать, то он быстро выбежал оттуда, так как там стоит сильный запах. Женщина же стала утверждать, что это не она вынесла и что это не её муж, — описала происходившее во дворе Полина.

По одной из версий, женщина не сообщала о смерти мужа, чтобы продолжать получать его пенсию.

В полиции пока ситуацию не прокомментировали.