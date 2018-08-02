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Женщина вынесла во двор на Куйбышева мумию умершего два месяца назад мужа
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Женщина вынесла во двор на Куйбышева мумию умершего два месяца назад мужа 

e1.ru 45 минут назад
Фото: e1.ru
Совершенно дикая история произошла в четверг вечером — женщина вынесла на улицу тело мужа, который умер как минимум два месяца назад.
— Соседи рассказывали, что она волокла остатки тела на халате. Судя по всему, она хотела донести его до помойки, но, видимо, не хватило сил, и она просто оставила его и ушла, — рассказала E1.RU жительница дома Полина.
В итоге тело лежало неприкрытым неподалёку от детской площадки. Спустя некоторое время приехали полицейские.
— Сотрудник полиции очень долго не мог попасть в квартиру, так как женщина ему не открывала. Когда у него получилось это сделать, то он быстро выбежал оттуда, так как там стоит сильный запах. Женщина же стала утверждать, что это не она вынесла и что это не её муж, — описала происходившее во дворе Полина.
По одной из версий, женщина не сообщала о смерти мужа, чтобы продолжать получать его пенсию.
В полиции пока ситуацию не прокомментировали.
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