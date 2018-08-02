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Красивая дата: более 50 пар Владикавказа зарегистрируют свой брак 18.08.18
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Красивая дата: более 50 пар Владикавказа зарегистрируют свой брак 18.08.18 

Sputnik Южная Осетия 2 часа назад
Фото: Sputnik Южная Осетия
ЦХИНВАЛ, 2 авг — Sputnik. Настоящий свадебный переполох ждет столицу Северной Осетии в августе, зарегистрировать свой брак в «красивую дату» решили 52 пары, сообщает Ossetia News.
В любой другой день года среднее число бракосочетаний намного меньше, отметили в государственном управлении ЗАГСа.
"В любой другой день у нас бывает около десяти регистраций, в выходные же — порядка 15-17. Однако молодые пары стараются попасть на такие даты — 07.07.07, 08.08.08 и так далее", —рассказала работник городского отдела ЗАГСа Фатима Чельдиева.
По всей России популярностью у женихов и невест пользуется и 8 августа, но во Владикавказе отдали предпочтение этой дате только 13 пар. Причиной непопулярности стала годовщина трагических событий в Южной Осетии, а также то, что этот день является будним.
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