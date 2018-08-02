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Жизнь после шоу «Холостяк»
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Жизнь после шоу «Холостяк» 

Popcake.tv 2 часа назад
Фото: Popcake.tv
Вот что значит незабываемый проект! И это мы о шоу «Холостяк». Каждый сезон приковывал пристальное внимание зрителей, поэтому бывшие участницы до сих пор купаются во внимании публики. Вам тоже интересно, как сложилась жизнь девушек после первых пяти сезонов проекта?
Например, как дела у Олеси Ермаковой — самой первой победительницы «Холостяка» с футболистом Евгением Левченко. После победы молодые люди встречались год. Многие пророчили им свадьбу, но отношения сломило расстояние: Олеся жила в Москве, а Евгений — в Голландии. Вскоре девушка вышла замуж за свою первую любовь, но личную жизнь тщательно скрывает, поэтому имя, возраст и все, что связано с ее супругом, остаётся загадкой. Зато Олеся успешна в карьере, чем делится со своими поклонниками: девушка работает шоу-продюсером.
https://www.instagram.com/p/BkM0VaKAqzV/?taken-by=olesyayermakova Одной из самых ярких участниц второго сезона с Максимом Чернявским стала Алена Павлова. На проекте девушка призналась, что у неё есть ребёнок, но Холостяка это не остановило: молодой человек был влюблён в Алёну, в чем ей неоднократно признавался. Тем не менее в финале он выбрал другую участницу. Впрочем, Алена не отчаялась и решила попытать счастье на проекте «Дом-2». На шоу девушка пыталась устроить личную жизнь с Алексеем Кузиным, но разорвала с ним связь после сотен ссор и скандалов. Сейчас Алена в близких отношениях с видеоблогером Дмитрием Завьяловым, воспитывает сына и работает мастером маникюра. Конечно, нельзя не упомянуть и Яну Аносову. Почему? Потому что девушка стала одной из самых запоминающихся участниц в четвёртом сезоне с Алексеем Воробьёвым. Певец неоднократно проявлял к девушке симпатию, но в финале все же остался один. После проекта Яна решила вплотную заняться своей актерской карьерой. Она снялась в нескольких сериалах на федеральных каналах, клипах известных артистов, и сама, кстати, тоже поёт. Ролики-каверы, которые она выкладывает в, отметил даже Максим Фадеев. https://www.instagram.com/p/BllVjblBTbA/?taken-by=y_anosova;
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