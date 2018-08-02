Жизнь после шоу «Холостяк»

Вот что значит незабываемый проект! И это мы о шоу «Холостяк». Каждый сезон приковывал пристальное внимание зрителей, поэтому бывшие участницы до сих пор купаются во внимании публики. Вам тоже интересно, как сложилась жизнь девушек после первых пяти сезонов проекта?

Например, как дела у Олеси Ермаковой — самой первой победительницы «Холостяка» с футболистом Евгением Левченко . После победы молодые люди встречались год. Многие пророчили им свадьбу, но отношения сломило расстояние: Олеся жила в Москве, а Евгений — в Голландии. Вскоре девушка вышла замуж за свою первую любовь, но личную жизнь тщательно скрывает, поэтому имя, возраст и все, что связано с ее супругом, остаётся загадкой. Зато Олеся успешна в карьере, чем делится со своими поклонниками: девушка работает шоу-продюсером.