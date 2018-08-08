Некрасивые супруги знаменитых мужчин 

Преуспевающие бизнесмены, голливудские актёры, миллионеры могут выбрать в подруги самых красивых женщин мира и менять их чуть ли не ежемесячно. Однако очень многие знаменитые мужчины хранят верность одной избраннице, которая даже не отличается выдающейся внешностью.
1. Сергей Брин, американский бизнесмен, основатель поисковика Google, познакомился с будущей супругой Энн Воджицки ещё в студенческие времена. Энн сложно назвать классической красавицей, зато у неё имеется учёная степень по биологии и собственная компания, занимающаяся генетическими исследованиями. К сожалению, Сергей и Энн расстались в 2015 году, однако это не помешало Энн двигаться вперёд.
2. Эмманюэль Макрон, президент Франции, уже больше десяти лет женат на своей учительнице. Он был влюблён в Брижит Троньё со школьной семьи и преодолел сопротивление семьи ради брака с любимой. Пикантность ситуации в том, что супруга старше 40-летнего Эмманюэля на 24 года.
3. Аарон Тейлор-Джонсон, британский актёр, женат на режиссёре и сценаристе Сэм Тейлор-Вуд. Когда они познакомились, Аарону было 18, а Сэм 42. В 2012 году они поженились, обзавелись двумя дочками и по сей день вместе.