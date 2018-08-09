Американец выплатил $8 млн за то, что увел жену

Американец выплатил $8,8 млн за соблазнение чужой жены

Некоторые люди готовы на все, чтобы обрести счастье в любви, даже разбить чужую семью. Но такие решения чреваты не только угрызениями совести. Иногда за соблазнение чужой жены приходится платить — в прямом смысле этого слова. Например, американцу интимная близость с замужней дамой стоила почти 9 миллионов долларов.

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Франциско Уизар III (Francisco Huizar III) увел жену у спортсмена и владельца компании BMX Stunt Shows Кита Кинга. Франциско и Дэниэль познакомились в 2015 году на велопробеге. К тому времени девушка уже пять лет была замужем за Кингом. Но влюбленных этот факт не остановил. Они стали встречаться. Франциско бронировал номер в гостинице рядом с домом Кинга, остановился в одном отеле с семейной парой, когда они отправились отдыхать.

Скрывать отношения у любовников не получилось. Кит быстро узнал об изменах жены, выяснил телефон Франциско и стал названивать ему с просьбой отстать от жены. Но Франциско проигнорировал звонки. В 2017 году Дэниэль и вовсе переехала в отдельную от мужа квартиру. Один раз, когда Кит зашел к жене домой, он застал там Франциско. Дэниэль сняла на видео, как ее муж выволакивает любовника за дверь.

Кит и Дэниэль растят дочь, поэтому обманутый муж сначала пытался сохранить отношения ради ребенка. Но потом мужчина узнал о законе XVII века, который все еще действует в Северной Каролине. Согласно этому закону, преступлением считается разрушение чужого брака или «отчуждение привязанности». Кит обратился в суд и обвинил Франциско в связи со своей женой и уничтожении брака. Любовника признали виновным и постановили выплатить Кингу 6,6 миллиона долларов и возместить ущерб в 2,2 миллиона долларов.