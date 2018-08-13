Почему мужчина не выбрал вас

Многие женщины задаются вопросом: Почему он не со мной? Почему он ушел? Что в той другой такого, чего нет у меня? И главное, что таких женщин очень много. Объяснение частых расставаний есть.

Есть несколько качеств или даже типов женщин, которых мужчины не любят, а чаще даже боятся.

1. Женская критика

Любые критикующие замечания с женских и мужских уст звучат по-разному. Соответственно их восприятие аналогичное. Реакция на критику с уст женщины всегда очень болезненная для мужчин. Еще с давних времен женщина определяла многие качества мужчины, и ее приговор был окончательным. Именно она решала кто добрый, а кто злой, кто сильный, а кто слабый и т. д. Поэтому мысли современного мужчины о сказанной критике, воспринимаются на подсознательном уровне, как окончательное решение о нем, как о личности. Мужчина начинает обижаться и проявлять агрессию к критикующей женщине, поэтому удаляется от ее окружения.

Если же вы хотите что-то изменить в мужчине, то не критикуйте его, а направляйте в нужное русло. Например: ты такой храбрый, а побоялся что-то сделать; ты же силен духом, почему не можешь этого добиться и т. д. Такой метод не оскорбляет мужчину, а даже наоборот пробуждает в нем особое отношение к женщине.

2. Умная женщина

Если женщина считает себя умной и часто оговаривает это, то у мужчин возникает чувство соперничества. И когда он ощущает свою малейшую слабость он уходит, так как принять поражение для него становиться худшим вариантом.

Это совсем не значит, что мужчины любят глупых женщин. Очень даже наоборот. Но понятие умная женщина, не всегда соответствует реальности, что вызывает дополнительное пренебрежение. Милые дамы, если вы действительно умны, никому этого не показывайте. Будьте не только умными, а и мудрыми. Почаще проявляйте маленькие глупости по отношению к своему мужчине. Предоставьте ему возможность чему-то вас научить, даже если вы уже это умеете.

3. Наглая «базарная» женщина

Понятие «базарная» не значит, что женщина должна работать на рынке. Это просто слово, которое определяет направление характера. Слегка распущенное поведение, громкий смех, распускание сплетен, неженственная наглость и мужеподобность и т. п. — вот качества «базарной» женщины. В присутствии такой дамы, нормальный воспитанный мужчина чувствует себя неловко, а в присутствие его знакомых, ему даже становиться стыдно.

4. Гулящая женщина

Гулящую женщину не потерпит ни один мужчина. Отношения с ней выглядят, как унижение самого себя. От таких женщин мужчины не просто уходят, а убегают.

5. Истеричная женщина

Реки слез, визжащий голос, угрозы самоубийства в целях получить желаемое — это определяющие качества истеричек. Такую женщину вытерпит не каждый. И даже после какого-то времени провождения с такой дамой, мужчина все равно уходит.

6. Болтливая женщина

Если вы постоянно о чем-то разговариваете, даже неважно о чем, то вы явная болтунья. Но самое страшное, что такие женщины считают болтливость хорошим качеством. Но со стороны это воспринимается, как назойливость. Мужчины никогда не смогут вынести огромный поток, совершенно не нужной информации. С такой женщиной мужчина быстро попрощается.

Женщины, если вы увидели что-то схожее с вами из вышеперечисленных типов женщин, настоятельно рекомендую вам начинать работать над собой. Ведь никто не хочет быть брошенным, а любое из этих отталкивающих качеств можно исправить!