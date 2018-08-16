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«Посмотри вниз»: он сделал ей предложение в вертолете
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«Посмотри вниз»: он сделал ей предложение в вертолете 

BigPikcha.ru 18 часов назад
28-летний Варун Банот заверил свою девушку Анишу, что они отправятся на вертолетную прогулку, чтобы отметить его день рождения. Только вот девушку ждал сюрприз.
Аниша — поклонница научной фантастики и любит все, что связано с космосом. Так что когда она садилась в вертолет, она подумала, что они полетят в астрономическую обсерваторию Джодрелл-Бэнк, графство Чешир, Великобритания.
Аниша и не подозревала, что на высоте 60 метров она обнаружит самое важное послание в своей жизни, которое было выведено на кукурузном поле. Как в лучших фильмах про инопланетян.
Предложение руки и сердца состоялось третьего августа.
«Думаю, я немного догадывалась, что он сделает предложение. Но никак не думала, что он решится в эти выходные, ведь это был его день рождения».
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А предприимчивый парень три месяца обзванивал фермеров, чтобы они позволили написать на своих кукурузных полях тот самый вопрос. Пока наконец не нашел поле, на пути к обсерватории Джодрелл-Бэнк. Это было идеальным местом для сюрприза.
До последнего скрывая свое волнение, Банот сначала сказал девушке, что они проведут день в спа, а потом, что им дали купон на полет на вертолете.
«К счастью, ей понравилась эта идея и она с радостью согласились».
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Когда они стали приближаться к заветному кукурузному полю, Банот прямо в воздухе начал свою речь и в один момент попросил Анишу взглянуть вниз. А сам достал кольцо.
«Я вынул кольцо и она тут же сказала «да»».
Семья жениха принимала активное участие в подготовке к сюрпризу.
Когда пара вернулась обратно в Лондон на поезде, Аниша думала, что они отправятся домой, но ее ждал еще один сюрприз, — Rolls Royce, который отвез пару в отель Ritz, где семья Банота уже организовала им ужин при свечах и розах.
«Я была все равно что сбита с ног. Потрясена. Я люблю фермы и поля, это было идеально».
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