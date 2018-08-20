Знаменитые подкаблучники, которые рады подчиняться

Подкаблучники рады слушаться жену и исполнять её указания. Считается, что такое поведение мужчину не украшает, но этим знаменитостям плевать на мнение обывателей, они счастливы быть в подчинении у звездных супруг.

1. Сергей Шнуров . Бунтарь, разрушающий устои, в браке с женой Матильдой совершено изменился: бесформенные футболки и штаны супруга безжалостно удалила из гардероба певца, заменив их стильными костюмами и дорогой обувью. Под влиянием Матильды Сергей стал настоящей стильной иконой. Увы, недавно супруги объявили о расставании.

2. Дэвид Бекхэм . Когда знаменитый футболист женился на солистке популярной девичьей группы Spice Girls, его жизнь изменилась. Друзья Дэвида уверены, что именно из-за Виктории он сменил футбольную карьеру на саморекламу и перебрался в США.