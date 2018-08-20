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Знаменитые подкаблучники, которые рады подчиняться
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Знаменитые подкаблучники, которые рады подчиняться 

Рамблер 7 часов назад
Подкаблучники рады слушаться жену и исполнять её указания. Считается, что такое поведение мужчину не украшает, но этим знаменитостям плевать на мнение обывателей, они счастливы быть в подчинении у звездных супруг.
1. Сергей Шнуров. Бунтарь, разрушающий устои, в браке с женой Матильдой совершено изменился: бесформенные футболки и штаны супруга безжалостно удалила из гардероба певца, заменив их стильными костюмами и дорогой обувью. Под влиянием Матильды Сергей стал настоящей стильной иконой. Увы, недавно супруги объявили о расставании.
2. Дэвид Бекхэм. Когда знаменитый футболист женился на солистке популярной девичьей группы Spice Girls, его жизнь изменилась. Друзья Дэвида уверены, что именно из-за Виктории он сменил футбольную карьеру на саморекламу и перебрался в США.
3. Александр Буйнов. Несмотря на зрелый возраст, Александр на сцене по-прежнему выглядит сексуальным мужчиной, которому под силу обольстить любую женщину. Однако представители старшего поколения наверняка помнят, что в коллективе «Весёлые ребята» Буйнов начинал в образе недотёпы-очкарика. А вот брутальным мачо его сделала третья супруга Алёна, которая стала не только домоправительницей, но и концертным администратором певца.
Женский форум1
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