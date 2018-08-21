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Американка злобно разыграла десятки мужчин
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Американка злобно разыграла десятки парней 

360tv.ru 21 августа 2018
Фото: 360tv.ru
Странный флеш-моб с элементами злого розыгрыша устроила в минувшую субботу жительница Нью-Йорка по имени Наташа. Она около месяца собирала в Tinder желающих встретиться с ней, чтобы устроить на площади массовое свидание. Понравилось это не многим. Об этом рассказал сайт Gothamist.
В субботу 18 августа в Юнион Свер Парк (Нью-Йорк) десятки молодых людей собрались во внушительную толпу перед сценой, на которой появилась известная им по переписке в Tinder Наташа.
Девушка собрала десятки парней, предложив им встретиться на дружеской вечеринке, на которой она будет ди-джействовать. Как рассказал один из претендентов, он прибыл в парк около 18 часов, увидел толпу парней, но подумал, что этом поклонники, ждут выступления ди-джея. Он и подумать не мог, что все они — пришли на свидание с Наташей. Когда он увидел ее на сцене и понял, в чем дело, то просто ушел.
А вот Николас из Нью-Джерси остался, чтобы посмотреть в глаза и убедиться, что понял ее затею верно. По его мнению, Наташа хотела устроить Live Tinder. Но некоторые парни были не очень довольны такой затеей. Особенно, когда она принялась перечислять со сцены черты, которые ей не нравятся в мужчине или отдавать приказы, вроде «отожмитесь 10 раз» или «пробегите на скорость».
«И она начала называть разные характеристики, которые ей не нравятся: если вы пуэрториканец и поддерживаете Трампа, уходите, если у вас длинная борода, уходите», — пожаловался Николас.
Добил его конкурс, который девушка устроила между собравшимися парнями. Сам он на этот моменте ушел, но поделился, что почти 95% пришедших смеялись и наблюдали, как кучка идиотов подчиняется ее приказам.
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Женский форум2  Ещё 4 источника 
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