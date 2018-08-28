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Ученые назвали главную причину измен
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Ученые назвали главную причину измен 

Anews 16 часов назад
Как оказалось, не только финансовое благополучие, интеллект и эмоциональная зрелость влияет на то, насколько крепким будет союз у пары.
Исследователи из Университета Квинследа решили разобрать вопрос про измены более тщательно. Они изучили ряд факторов, которые влияют на способность людей в отношениях пойти на измену своему партнеру. И, как оказалось, то, что раньше считалось немаловажными факторами, сейчас не определяют успешность и длительность связи. Речь идет про способность быть верным, эмоциональную стабильность и финансовые вопросы.
Оказалось, что на склонность к изменам способно повлиять количество половых партнеров. И если их было много, или они часто менялись до начала отношений, велика вероятность, что этот человек в один день решит украсить свою жизнь и "пойти налево".
Стоит также отметить, что у таких людей может послужить толчком на такой шаг даже самый незначительный повод. Человек решит не разбираться в проблеме, а просто захочет выплеснуть энергию, удовлетворив свои сексуальные потребности с другим партнером. ​
Кроме того, не так давно ученые определили, что мужчины чаще и охотнее выбирают в качестве сексуальных партнеров тех женщин, чья психологическая стабильность подвергается вопросу. По мнению специалистов, подобные отношения делают жизнь мужчины интереснее.
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