«Клеймо по жизни»: как живут девушки в эскорте

Модели не перестают попадать в громкие скандалы. Вначале много шума наделала история Анастасии Вашукевич (Настя Рыбка), разместившей в сети данные о личной жизни предпринимателя Олега Дерипаски . Модель Ольгу Синтюреву обвинили в краже 22 миллионов рублей, а еще одну представительницу модельного бизнеса, Анну Лисовскую , — в развращении несовершеннолетней.

Из-за подобных историй эскорт — бизнес по сопровождению богатых мужчин — обретает все более дурную репутацию. О том, как живут эскортницы и почему они все чаще попадают в темные истории, «Ленте.ру» на условиях анонимности рассказала одна из участниц этого дорогого, красивого и такого непредсказуемого бизнеса.

Состоятельным мужчинам проще нанимать эскортниц, чем заводить содержанок, по одной простой причине: с первыми нет никаких обязательств, — говорит собеседница «Ленты.ру». — Сегодня у тебя одна девушка, завтра она тебе надоела — и вот у тебя уже другая. Ты никому ничем не обязан. Заплатил деньги, получил то, что хочешь, — и все. Это просто.

Чем рискуют VIP-клиенты, нанимая эскортниц?

Конечно, репутацией. Девушки попадаются разные — бывают сознательные, а бывают и те, кто преследует свои цели, вступая в контакт с мужчиной. Кто-то может, к примеру, пытаться получить определенную информацию и использовать ее против клиента, кто-то недостаточно хорошо понял правила игры. Конечно, это очень глупо: подобные демарши чреваты и санкциями, и потерей работы. Ничем хорошим такие истории не заканчиваются.

Как вы оцениваете громкие скандалы с Рыбкой, Синтюревой и Лисовской?

Не исключено, что эти истории с двойным дном, и скандалы, в которых оказались замешаны девушки, не случайны. Все они так или иначе связаны с очень состоятельными, успешными мужчинами. Можно предположить, что девушки тут оказались инструментами в чьих-то умелых руках. А кто-то, в порыве алчности, в расчете на покровительство, может наломать дров.

В истории с Ольгой Синтюревой обращает на себя внимание то, что девушку обвинили в краже — уголовном преступлении. У Лисовской статья еще жестче — развращение несовершеннолетних. Часто ли модели оказываются замешаны в таких серьезных нарушениях закона?

Это очень большая редкость. Чтобы модель оказалась замешана в деле о краже…Тут надо иметь смелость, жадность, безбашенность, что ли… Даже не знаю. Кража группой лиц в особо крупном размере, и все это под камеры — такое даже юностью оправдать сложно. Это все равно что ограбить банк — ведь понятно, что в итоге наказание последует неизбежно. После такого выверта не только карьера в модельном бизнесе и эскорте закончится навсегда — это будет еще и клеймо по жизни, даже если удастся избежать наказания, связанного с лишением свободы. Что до истории с развращением (жертва преступления — несовершеннолетняя дочь известного бизнесмена), это, что называется, вообще за гранью добра и зла.

«Эскорт — легкий путь»

Россиянки попадают как в модельный бизнес, так и в эскорт по желанию — никто никого не принуждает. Обычно это девочки из бедных семей или те, кто приехал в Москву и хочет всего и сразу. Вашукевич — из маленького белорусского городка, Синтюрева, по некоторым данным, воспитывалась матерью-одиночкой с небольшим доходом. Вообще, больше всего в этом бизнесе девушек из регионов. Для них эскорт — это легкий путь. Они попадают туда через скаутов от модельного бизнеса. В Москве половина модельных агентств подразумевает работу в эскорте. Поэтому путь в эскорт начинается именно там: со знакомства с модельными скаутами, через модельную работу.

К сожалению, в России модельный бизнес — зачастую прикрытие эскорта. Агентств, которые с этим не связаны, у нас единицы. И то один-два недобросовестных менеджера-скаута скорее всего есть и там. Для них это дополнительный заработок, хорошие деньги, причем куда большие, чем если бы девушка бегала по кастингам, показам и съемкам. Для девушки плюс в возможности заработать быстро и много, хорошо провести время, завести знакомства. Это важно, ведь дальнейшее общение с такими людьми тоже может быть бонусом для эскортницы.

Почему эскорт кажется девушкам привлекательнее, чем просто карьера модели?

На самом деле, все просто. Сейчас в Москве работы для моделей стало мало — приходится уезжать на заработки за рубеж. Причем что у нас, что там оплата одна и та же — в среднем 150 долларов за рабочий день в 12 часов. Если это съемки рекламы — ценник может быть процентов на 30 больше. Но красивая жизнь с таким доходом невозможна, а сама по себе работа тяжелая, больше 3-4 месяцев девушки не выдерживают. По-настоящему красиво жить могут лишь топ-модели, известные далеко за рубежом, но это подразумевает индивидуальные контракты с всемирно известными брендами. Эскорт с его легкими и большими деньгами, где счет идет на тысячи долларов, само собой, большой соблазн.

О доходах человека можно многое сказать по его фотографиям в соцсетях. Взять ту же Ольгу Синтюреву — обратите внимание: тут и горнолыжные курорты, и моря, и песчаные пляжи, на ней — дорогие украшения. Видно, что девушка очень много времени проводит за рубежом. Такой образ жизни характерен скорее для светской львицы, чем для фотомодели, которая работает с утра до ночи за довольно скромный гонорар. Скажу сразу: я никого ни в чем не обвиняю. Выводы, что называется, каждый делает сам.

«На каждую эскортницу есть полный набор данных»

Кто попадет на работу в эскорт, зависит от запросов заказчиков. Кому-то нравятся высокие, кому-то — худенькие, другим — толстенькие, маленькие… Единого критерия нет. Это ведь не подиумный, не фотомодельный бизнес. Строгих параметров вроде 90-60-90 тут нет. У скаутов есть запросы от заказчиков по внешним характеристикам, под которые они подбирают кандидаток. Сегодня в России практически нет моделей, которым не поступало бы предложение о работе в эскорте. Это как наркотик: однажды попробовав легкий заработок, девушка уже не может от него отказаться.

У скаутов есть базы данных эскортниц?

Да, все верно. Это, само собой, закрытые данные, которые периодически обновляются и которыми обмениваются скауты. В них девушки-модели, работающие как в России, так и за рубежом. В этих базах на каждую эскортницу есть полный набор данных: наличие загранпаспорта, виз, знания языков, занятия, увлечения (к примеру, конкретные виды спорта). Конечно, указываются параметры фигуры, расценки, сексуальные предпочтения. Хороший скаут старается устроить все так, чтобы довольными остались и клиент, и девушка. Репутация в эскорте — превыше всего.

В чем отличие эскорта от проституции?

В основе эскорта, в его изначальном смысле — сопровождение VIP-персон. Это не обязательно сексуальные отношения. Это может быть, к примеру, сопровождение на деловых встречах. Эскортница подчеркивает статус мужчины, дополняет его образ. Ему, к примеру, нужно выйти в свет с красивой девушкой, переводчиком, секретарем. Эскортница не должна быть глупой, она должна уметь поддержать разговор, должна хорошо выглядеть. С ней должно быть не стыдно выйти в свет. Проституция в прямом смысле слова при этом не подразумевается. Все, что касается секса, девушка обговаривает с клиентом лично, но она всегда знает, что такой вариант развития событий возможен с большой долей вероятности.

«Речь может идти о десяти тысячах долларов за ночь»

Интим-услуги в эскорте — частое явление. Допустим, девушка познакомилась с мужчиной, он ей нравится. Она понимает, что он обеспечен. Возможно, возникает симпатия. И на этом фоне ей самой уже хочется какого-то продолжения. Соглашаясь на интим, она в глубине души надеется на что-то. Многие таким образом пытаются составить хорошую партию. Это, конечно, очень наивно, им стоило бы больше читать классическую литературу — на дамах полусвета не женятся практически никогда, но все они мечтают об истории героини Джулии Робертс из фильма «Красотка». Однако, получая эти, в общем-то, легкие и большие деньги (речь может идти и о десяти тысячах долларов за ночь за топ-моделей или актрис), редко кто из девушек дает себе отчет, что таким образом они ставят крест на возможности удачно выйти замуж за состоятельного или известного человека. Девушка за деньги — это всегда девушка за деньги. Может быть, когда приходит осознание этого, у некоторых сносит голову и они могут совершать бездумные поступки.

Каковы основные направления эскорта за рубежом?

Большой популярностью среди эскорта российских девушек пользуются Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) и другие восточные страны, к примеру Турция. Заказчики в основном с Востока. Они любят российских девушек, любят с ними общаться.

Как выглядят на практике подобные «командировки»?

Официально заключается местный контракт с модельным агентством. Девушкам снимаются апартаменты в отелях, при этом еда, услуги — все бесплатно. Если есть желание, эскортница может за счет принимающей стороны заниматься фитнесом, учить языки. А можно просто валяться на пляже. Из ограничений — запрет на спиртное, курение, любые контакты с мужчинами и родственниками, плюс ко всему — постоянные медицинские осмотры. Врачи, следящие за состоянием здоровья эскортниц, строго отслеживают, когда у кого месячные, чтобы те всегда были готовы к встрече с клиентами. При каком-нибудь шейхе в Дубае спокойно может проживать 15-20 девушек из разных стран.

Длительность зарубежных поездок эскортниц зависит от самих девушек, от их возможностей, желания. Обычно это две недели — месяц, иногда больше. За это время девушка успевает хорошо заработать: ценник может спокойно составлять десять тысяч долларов в неделю. Бывают контракты и до полутора лет.

Сколько длится карьера в эскорте, почему девушки уходят оттуда?

В основном они уходят, когда появляется понимание, что пора заводить семью: это плохо совместимо с эскортом. Хотя есть случаи, когда эскортницы, зарабатывающие приличные деньги, умудряются и находиться в отношениях (или даже быть замужем) и при этом выезжать к клиентам. Вообще, карьера эскортниц в России начинается в 16-17 лет, когда они попадают в этот бизнес впервые. Чисто технически она длится до тех пор, пока девушки хорошо выглядят, с ними есть о чем поговорить и они сами заинтересованы в этой работе. Конечно, спрос в эскорте — на молодых.

Какие риски существуют для тех, кто работает в эскорте?

В-первых, это общественное порицание: все девушки стараются скрывать то, чем занимаются. Огласка работы в эскорте не будет ни для кого приятной. Само собой, есть и страх — ведь приходится общаться с незнакомыми людьми. Это человеческий фактор, эскортница никогда не знает, с кем ей придется работать, а потому боится за свою безопасность, жизнь и здоровье.

Конечно, если девушка работает с проверенным агентством, которое отслеживает неадекватное поведение клиентов, риск меньше. В любом случае нужно понимать, что эта сфера занятости предполагает, что девушка, в том числе и в личных отношениях, небанальна и иногда она может столкнуться с необычными просьбами.

И еще один важный момент. Карьера модели коротка — после 25 лет очень сложно конкурировать. И после того как спрос падает, нужно суметь адаптироваться к нормальной жизни, привыкнуть жить без легких доходов, дорогих курортов и люксовых автомобилей. Те, кто поумнее, учатся и получают профессию, делают финансовый задел. Выходят замуж. Конечно, за мужчин другого круга, но это нормальная обычная жизнь. Те, кто не может с этим смириться, заканчивают плохо — часто здесь и алкоголизм, и наркомания, и откровенный криминал, а кто-то совершает суицид, так случается. Но это уже за картинкой красивой жизни.