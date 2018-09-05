Ещё
Раскрыты самые ненавистные гостям свадебные тренды
Далее:
Читайте также:
Ещё

Раскрыты самые ненавистные гостям свадебные тренды 

Lenta.ru + ещё 1 8 минут назад
Фото: Кадр из фильма "Горько"
Журналисты британского издания Daily Mail собрали мнения гостей о современных свадебных трендах и опубликовало самые ненавистные из них.
На первое место попало «скучное» платье без бретелек, которое «не выражает индивидуальности невесты». «Говорят, что такие платья традиционны, но они просто устарели, они из 90-х. В истории было множество других потрясающих дизайнов, и там нет ни одного с открытыми плечами и расклешенной юбкой», — заявила одна гостья.
«Возможно, это оттого что я люблю моду, но я терпеть не могу белое платье без бретелек и с расклешенным подолом», — добавила другая.
Гостям также не нравится «колхозная» музыка на церемониях и огромные подсвеченные инсталляции с именами молодоженов или словом love («любовь»).
«Свадьба в стиле кантри в сарае, когда пара даже не жила в деревне и не имеет представления о сельской жизни», — поделился мнением еще один собеседник издания.
Некоторые из них не переносят присутствие на свадьбе детей и их крики.
«Разные знаки. Знак около торта с надписью "торт". Спасибо, я бы никогда не догадалась, что это», — высказалась другая женщина.
Также в список попали невесты, уничтожающие свои платья после свадьбы. «Все эти фотосессии, когда невеста кромсает свое платье. Лучше отдай его кому-нибудь! Многие мечтают о красивом платье, но не могут себе этого позволить», — возмутилась гостья.
Последние новости
За что пытались убить Кобзона и что сгубило его на самом деле Дочки Порошенко не смогли поступить в институт Выявлен новый признак скорой смерти
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как выглядят дочки некрасивых звездных отцов12
10 шокирующих интимных традиций народов мира51
133 см длины: как живет россиянка с такими ногами47
Назван идеальный размер женской груди64
Нужно ли хранить яйца в холодильнике
Видео
00:59
Ногти в виде ног обескуражили девушек в Сети
Красота
19:17
Как восстановить любимые кроссовки
Дом и сад
00:06
Раскрыт ежечасный заработок 21-летней модели
Звёзды
03:22
Как обмануть детектор лжи
Психология
09:27
Куда пропали выпускники «Фабрики звезд-3»
Звёзды
04:57
Кем стали дети и внуки советских звезд
Звёзды Дети
07:29
Йога против пилатеса: что выбрать
Здоровье
04:57
Звездные женщины, выбравшие мужчин помоложе
Звёзды Любовь
10:31
Кумиры 90-х, которых сегодня не узнать
Звёзды Красота
06:49
Как проверить сливочное масло
Еда
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение