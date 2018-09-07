Звезды, которых курортные романы привели к свадьбе 

Курортный роман всегда считался ни к чему не обязывающим приключением. Расслабленная атмосфера, южной солнце, свежесть моря, отсутствие привычного окружения — всё это располагает к лёгким романтическим отношениям, которые завершаются после отпуска. Но иногда банальный курортный роман становится началом большого чувства. В такой ситуации могут оказаться и обычные люди, и знаменитости.
1. Игорь Кваша познакомился в Коктебеле с Татьяной Путиевской. Молодые люди сразу увлеклись друг другом, но отпуск подошёл к концу. Игорь уехал в Москву первым, а когда в столицу вернулась Татьяна, Игорь сделал ей предложение. Супруги были вместе 55 лет, пока Игорь Кваша не ушёл из жизни.
2. Всеволоду Шиловскому в сочинском санатории представили арфистку Наталью Цехановскую. Всеволод сразу понравился Наталье, но она восприняла отношения с ним как типичный курортный роман. Возвратившись в Москву, пара продолжила отношения. Всеволод Шиловский и Наталья Цехановская вместе уже 44 года.
3. Андрей Кончаловский встретился на кинофестивале в Сочи с молодой актрисой Юлией Высоцкой. У Андрея за плечами было несколько браков и множество романов, Юлия легкомысленно относилась к жизни, и оба не верили, что их курортный роман выльется во что-то серьёзное. Сейчас их семье уже больше 20 лет, Андрей и Юлия — не только супруги, но и соратники.
Галина Польских и Александр Сурин, Владислав Стржельчик и Людмила Шувалова, Лева Лещенко и Ирина Багудина — эти пары тоже родились после курортных романов. Рассказы о них смотрите в ролике.