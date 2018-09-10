«Скоро целоваться будет некому»

Когда люди перестанут целоваться: мнение футурологов

По самым пессимистическим прогнозам западных футурологов, это произойдет еще до начала XXII века, по той простой причине, что человечество на Земле перестанет существовать. Другое наиболее распространенное экспертное мнение о стремительном снижении роли поцелуев как проявления симпатии сводится к тому, что они небезопасны для здоровья.

Открыто выражать свои чувства уже не модно

По мнению ученых Университета Невады, сделавших несколько лет назад сенсационное заявление о том, что большинство наших современников вообще не целуются. Причина этого явления кроется в тенденции скрывать свои чувства — люди в силу ряда обстоятельств перестают быть открытыми в выражении отношений к другим. Британская служба новостей ВВС, которая опубликовала результаты этого исследования, приводит данные об опрошенных представителях более чем 160 культур, проживающих на нашей планете, и по итогам опросов только 46% из них практикуют поцелуи.

Специалисты University of Nevada выяснили, что хуже всего обстоит дело с поцелуями в Азии и странах Африки, североамериканцы и европейцы также перестают подобным образом проявлять свои нежные чувства.

Виноваты бактерии?

ВВС предполагает, что одна из главных причин потери популярности поцелуев — это стремление людей оградить себя от нежелательных последствий: по данным эпидемиологов, человеческая слюна содержит несколько десятков миллионов бактерий, в том числе, и болезнетворных.

Аналогичную точку зрения публикует новозеландская ежедневная газета The New Zealand Herald, ссылающаяся на мнение доктора Валери Кертис, видного британского эпидемиолога и гигиениста из Лондонской школы гигиены и тропической медицины, известного в научных кругах общественного исследовательского университета, имеющего более чем вековую историю. Кертис — автор нашумевшей книги «Не смотри, не трогай: наука отвращения», в которой пишет, что падение популярности поцелуев в человеческой среде вызвано чувством прогрессирующего подсознательного отвращения людей друг к другу.

Валери Кертис утверждает, что современный человек все отчетливее понимает: остерегаться следует вовсе не крупных хищников, а невидимых паразитов, скрывающихся в нашем организме. И это убеждение с годами у людей только крепнет. Эпидемиолог считает, что «голос предков» побуждает человека видеть в окружающих прежде всего источник опасности — «кипящую массу паразитов». Кертис приходит к такому выводу: поцелуи для современных людей — это вынужденный компромисс, преодоление отвращения с целью доказать свое расположение к другому человеку. Но, добавляет эпидемиолог, одновременно и «первый признак того, что вы рискуете».

С этой спорной точкой зрения согласны далеко не все ученые. В частности, выводы и умозаключения В. Кертис критикует член Ассоциации антропологов и этнологов России кандидат наук М. В. Станюкович, считающая позицию британского эпидемиолога во многом нелогичной. Мария Владимировна, доказывая, что у человека на интуитивном уровне не может быть брезгливости к слюне, приводит примеры амбивалентного отношения к данному выделению, нашедшего отражение в символике, ритуалах, этикете и культурах народов мира.

По мнению западногерманского рефлексотерапевта Улфа Бэминга, поцелуи, напротив, полезны — та часть бактерий, которая переносится в организм другого человека со слюной, повышает его сопротивляемость, способствуя выработке антител и активизации иммунитета — подобный процесс в ученом мире известен как «перекрестная иммунизация».

«Скоро целоваться будет некому»

Это мнение австралийского эпидемиолога Франка Феннера — покойный вирусолог был убежден, что XXII века человечество просто не увидит, потому что исчезнет с лица Земли. Виной тому, по мнению Феннера, — экономическая и социальная деятельность землян: стремительный рост численности населения земного шара, потребительских запросов людей, климатические катаклизмы как следствие глобального потепления. Вместе с людьми в результате данного необратимого процесса, утверждал ученый, погибнут и животные.

Российский профессор А. В. Яблоков считал, что подобное пессимистическое мнение футурологов вполне имеет право на существование — Алексей Владимирович соглашался с Франком Феннером в том, что человечество в своей эволюции точку невозврата уже прошло, и гибель всего живого на Земле — это всего лишь вопрос времени.