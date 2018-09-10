Ещё
«Скоро целоваться будет некому»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Когда люди перестанут целоваться: мнение футурологов 

Умная 12 часов назад
По самым пессимистическим прогнозам западных футурологов, это произойдет еще до начала XXII века, по той простой причине, что человечество на Земле перестанет существовать. Другое наиболее распространенное экспертное мнение о стремительном снижении роли поцелуев как проявления симпатии сводится к тому, что они небезопасны для здоровья.

Открыто выражать свои чувства уже не модно

По мнению ученых Университета Невады, сделавших несколько лет назад сенсационное заявление о том, что большинство наших современников вообще не целуются. Причина этого явления кроется в тенденции скрывать свои чувства — люди в силу ряда обстоятельств перестают быть открытыми в выражении отношений к другим. Британская служба новостей ВВС, которая опубликовала результаты этого исследования, приводит данные об опрошенных представителях более чем 160 культур, проживающих на нашей планете, и по итогам опросов только 46% из них практикуют поцелуи.
Специалисты University of Nevada выяснили, что хуже всего обстоит дело с поцелуями в Азии и странах Африки, североамериканцы и европейцы также перестают подобным образом проявлять свои нежные чувства.

Виноваты бактерии?

ВВС предполагает, что одна из главных причин потери популярности поцелуев — это стремление людей оградить себя от нежелательных последствий: по данным эпидемиологов, человеческая слюна содержит несколько десятков миллионов бактерий, в том числе, и болезнетворных.
Аналогичную точку зрения публикует новозеландская ежедневная газета The New Zealand Herald, ссылающаяся на мнение доктора Валери Кертис, видного британского эпидемиолога и гигиениста из Лондонской школы гигиены и тропической медицины, известного в научных кругах общественного исследовательского университета, имеющего более чем вековую историю. Кертис — автор нашумевшей книги «Не смотри, не трогай: наука отвращения», в которой пишет, что падение популярности поцелуев в человеческой среде вызвано чувством прогрессирующего подсознательного отвращения людей друг к другу.
Валери Кертис утверждает, что современный человек все отчетливее понимает: остерегаться следует вовсе не крупных хищников, а невидимых паразитов, скрывающихся в нашем организме. И это убеждение с годами у людей только крепнет. Эпидемиолог считает, что «голос предков» побуждает человека видеть в окружающих прежде всего источник опасности — «кипящую массу паразитов». Кертис приходит к такому выводу: поцелуи для современных людей — это вынужденный компромисс, преодоление отвращения с целью доказать свое расположение к другому человеку. Но, добавляет эпидемиолог, одновременно и «первый признак того, что вы рискуете».
С этой спорной точкой зрения согласны далеко не все ученые. В частности, выводы и умозаключения В. Кертис критикует член Ассоциации антропологов и этнологов России кандидат наук М. В. Станюкович, считающая позицию британского эпидемиолога во многом нелогичной. Мария Владимировна, доказывая, что у человека на интуитивном уровне не может быть брезгливости к слюне, приводит примеры амбивалентного отношения к данному выделению, нашедшего отражение в символике, ритуалах, этикете и культурах народов мира.
По мнению западногерманского рефлексотерапевта Улфа Бэминга, поцелуи, напротив, полезны — та часть бактерий, которая переносится в организм другого человека со слюной, повышает его сопротивляемость, способствуя выработке антител и активизации иммунитета — подобный процесс в ученом мире известен как «перекрестная иммунизация».

«Скоро целоваться будет некому»

Это мнение австралийского эпидемиолога Франка Феннера — покойный вирусолог был убежден, что XXII века человечество просто не увидит, потому что исчезнет с лица Земли. Виной тому, по мнению Феннера, — экономическая и социальная деятельность землян: стремительный рост численности населения земного шара, потребительских запросов людей, климатические катаклизмы как следствие глобального потепления. Вместе с людьми в результате данного необратимого процесса, утверждал ученый, погибнут и животные.
Российский профессор А. В. Яблоков считал, что подобное пессимистическое мнение футурологов вполне имеет право на существование — Алексей Владимирович соглашался с Франком Феннером в том, что человечество в своей эволюции точку невозврата уже прошло, и гибель всего живого на Земле — это всего лишь вопрос времени.
Умная: последние новости
Какие мышцы у мужчин нравятся женщинам больше всего Может ли быть в доме хозяин на самом деле Комплекс Клеопатры: почему некоторые девушки считают себя идеальными
Женский форум25
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Критические дни у мужчин: как это происходит17
Вещи, которые приносят беду5
Беременная Порошина развелась с мужем16
У Даны Борисовой обнаружилась новая слабость41
5 вещей, которые нельзя сливать в раковину12
Новости партнеров
Видео
04:37
Что будет, если исчезнут все мужчины
Психология
00:59
Ногти в виде ног обескуражили девушек в Сети
Красота
01:19
Беременная Порошина развелась с мужем
Звёзды
04:13
Леонтьев рассказал о своем диагнозе
Звёзды
00:37
«Скоро целоваться будет некому»
Любовь
00:59
«Мне не нужен красивый мальчишка»
Звёзды
01:45
Раскрыт тайный шифр Елизаветы II
Звёзды
10:27
Звезды, которые поправились и не жалеют
Красота Звёзды
05:35
Подростки, превратившиеся в странных существ
Красота Здоровье
05:27
Свадьбы и роды российских звезд лета-2018
Звёзды Дети
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение