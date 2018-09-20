Интим до и после смены пола: 3 личные истории

Потеря девственности для большинства обычных людей, которые никогда не спорили с природой из-за того, какой пол им достался, сама по себе является довольно волнующим моментом и связана с целой гаммой переживаний. А каково приходится женщинам, родившимся в теле мужчины, и мужчинам, которым в детстве заплетали косички?

После того, как они дерзнули восстановить справедливость, первый секс в новом теле для них стал уникальным опытом. Трансгендерные женщины и мужчина делятся историями о том, как прошли их оба «первых раза».

1. Дэлайя, 36 лет,

женщина, которая начала свой трансгендерный переход в 25 лет.

«Мой первый раз, еще до того, как я начала трансформацию, был неожиданным и возбуждающим, хоть и не совсем приятным. Моим первым сексуальным партнером стал незнакомец, которого я встретила по пути в библиотеку. Он был старше, и я полагала, что он меня просветит в этом вопросе, но он явно сам был неопытен. Я помню, он использовал в качестве смазки антисептик для рук — ауч!

Я всю дорогу прятала свои мужские части, как могла, потому что хотела, чтобы он доминировал. Все вышло довольно неуклюже, но нам удалось это сгладить, когда мы устроились в обнимку на диване и стали смотреть фильм. В следующий раз мы учли свои ошибки, и второй раз был уже нормальным.

После смены пола мне было страшно впервые заняться сексом. По рекомендации врача я пыталась разработать свое новое влагалище, и это было очень болезненно. Я оттягивала начало новой сексуальной жизни так долго, как могла, но мой тогдашний парень был терпелив.

Когда мы, наконец, попробовали, этот опыт оказался как раз таким, как я и ожидала. Мне было больно, но зато я смогла почувствовать себя женщиной, каковой себя и считала. Я не испытывала стыда, который заставлял меня прятать мои «лишние органы», потому что их больше не было. Я чувствовала себя так, словно у меня всегда была вагина и мне никогда не приходилось проходить через операцию по смене пола. Мне было комфортно, я чувствовала себя цельной и по-настоящему ощущала, что я — это я, настолько, насколько это вообще возможно».

2. Сидни Чейз, 24 года,

женщина, которая начала свой переход в 21 год.

«Мы с моей первой девушкой решили переспать, когда мне было 15 и я была неопытным парнем. Она все взяла под свой контроль, а я просто лежала. Она меня привлекала, но меня не устраивала та роль, которая была мне отведена. (…) Ожидалось, что я буду вести себя очень по‑мужски, а это не мое. В целом, если вспомнить мою интимную жизнь до начала смены пола — это было все равно, что заниматься сексом на лыжах: теоретически возможно, но ужасно неудобно.

Начав гормональную терапию, я нашла свой баланс инь и ян, и моя интимная жизнь полностью изменилась. Все мое тело светится, звенит, не то что раньше. У меня никогда прежде не было такой реакции на секс. Теперь я стала восприимчивой и раскованной в постели».

3. Оливер, 32 года,

мужчина, который начал свой переход в 31 год.

«Потеря невинности в первый раз прошла как в тумане, в основном потому, что я был совершенно пьян. Ясно было одно: я ненавидел свое тело, и мне понадобилась цистерна спиртного и полная темнота, чтобы это сделать. Хотя я и чувствовал себя лесбиянкой, потому что меня привлекали женщины, меня тянуло на гомофобское поведение, чтобы произвести впечатление или убедить других (а может, себя?) в том, что я обычная цисгендерная* девушка.

Потому-то мне и пришло в голову лишиться девственности с каким-то парнем, с которым мы познакомились на студенческой вечеринке. Я помню только, что он был значительно старше, даже не из наших соучеников, и у него был приличного размера член. Мне оставалось с нетерпением ждать, когда все кончится. Как только это началось, мне стало понятно, что это большая ошибка, но, к счастью, все завершилось быстро.

Зато первый раз после начала перехода был невероятным. Когда ты занимаешься сексом и к тебе относятся уважительно, и обращаются с тобой как с мужчиной — это очень воодушевляет. Мне было комфортно, и я наконец-то мог насладиться сексом. При этом я был трезв и мы делали это при свете, но только сейчас я понял, как это было символично».

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* Цисгендерные люди — те, чья гендерная самоидентификация совпадает с биологическим полом.