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Ученые выяснили, на каком свидании заняться любовью
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Ученые выяснили, на каком свидании заняться любовью 

Мир24 16 часов назад
Но сделать это им было не так просто, сообщают «Известия».
Жаркая полемика по этому сложному вопросу разразилась между специалистами из Гарвардского университета и британскими учеными. По мнению американцев, к сексу нужно приступать сразу же после знакомства. Якобы это поможет решить, стоит выстраивать дальнейшие отношения с человеком или нет. Партнеры получат возможность сразу дать друг другу оценку.
Англичане в корне не согласны с подобными заявлениями. Например, математик Роберт Сеймур считает, что людям надо призадуматься и взять за образец для подражания поведение животных. Среди многих особей дикой природы распространены долгие ухаживания, они помогают сформировать более здоровое потомство. Также математик убежден, что женщины, говорящие «нет» на первом свидании, имеют больше шансов найти истинную любовь и создать семью.
Мнение на этот счет есть и у российских ученых. Они полагают, что интимная близость у людей должна произойти не ранее десятой встречи. К этому времени влюбленные успевают разобраться в своих чувствах и понять, как к ним относится партнер.
В свою очередь Папа Римский Франциск назвал сексуальность и секс «даром божьим». Именно в ней заключается смысл «рождения новой жизни». Понтифик призвал беречь сексуальность и любить друг друга.
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