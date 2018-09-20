6 причин насторожиться, когда он говорит о бывшей

6 причин насторожиться, когда твой он говорит о бывшей

Обсуждать бывших со своим парнем неловко, но такой разговор поможет вам лучше понять друг друга и укрепить доверие. Глупо делать вид, что весь прошлый опыт не имеет значения. Однако то, как твой парень говорит о бывшей, может подсказать, что он тащит старые проблемы в новые отношения. Вот несколько красных флагов в разговоре об экс-партнершах.

1. Скрывает детали расставания

В идеале разговор о бывших должен случиться раз и навсегда: вы поделились своим прошлым опытом, сделали какие-то выводы друг о друге и больше не возвращаетесь к этой теме. Не все любят вдаваться в подробности прошлых неудач. Но, когда парень уходит от прямого ответа о причине расставания, возможно, на это есть причина, которую тебе стоит знать. Если партнер изменял в прошлых отношениях, тебе лучше услышать это от него. Часто те, кто допустили неверность, повторяют эту ошибку и в следующих отношениях. Честное признание — лучший показатель того, что он раскаивается в своем поступке. Если его предавали — это тоже важно, ведь теперь у парня могут быть проблемы с доверием, которые отразятся на тебе.

2. Сравнивает тебя с ней

Это не обязательно должно быть заявление в лоб вроде «а вот моя бывшая всегда мне массаж после работы делала», хотя такое тоже случается. Он может допускать тонкие намеки: «я привык, что со мной советуются по любому поводу». У себя в голове мы неизбежно проводим параллели с прошлым опытом. Но выражать это партнеру и пытаться воспитать в нем качества, которые нравились в бывших — как минимум не уважение.

3. Ненавидит свою бывшую

Важно не только, что парень говорит о бывшей, но и как он это делает. Когда парень при упоминании прошлых отношений впадает в ярость и не может удержаться от многоэтажной брани — это не намного лучше ностальгических вздохов и сожалений о расставании. Если что-то вызывает сильные эмоции, значит, он еще не готов это отпустить.

4. Ностальгирует по старым отношениям

Тоже не буквально, но дает понять, что еще не забыл, как ему было хорошо. Он может говорить с ностальгией не конкретно о бывшей, а в целом о том периоде времени, когда был с ней. Эта завуалированная тоска по отношениям помешает ему оценить то, что происходит между вами сейчас.

5. По-прежнему как-то связан с бывшей

Иногда партнер изо всех сил старается поддерживать связь с бывшей или ее семьей под разными предлогами. Это красный флаг, но он не обязательно значит, что у него есть надежда вернуть прошлые отношения. В такой ситуации особенно важна откровенность. Если жизни твоего парня и его бывшей девушки каким-то образом пересекаются — тебе стоит об этом знать от него. Чем более открыт он будет с тобой, тем уверенней ты себя будешь чувствовать. Ты тоже должна быть честна с парнем, если у тебя есть сомнения на его счет и тебя напрягают его отношения с экс-подругой. Не обвиняй его и не ставь ультиматумов. Лучше говори о том, как чувствуешь себя из-за всего происходящего.

6. Винит в расставании только ее

Это важный красный флаг. Он говорит не о его отношении к бывшей, а о способности парня нести ответственность. Обрати внимание, если мужчина рассказывает только о том, как его обижали и унижали в прошлом. То, что в нем осталось столько обиды, говорит о том, что он еще не справился с расставанием и не готов к новым отношениям. Кроме того, это может значить, что человек не умеет признавать свои ошибки и не делает выводов. В этом случае ты всегда будешь виновата в ваших проблемах.