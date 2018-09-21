10 жутких наказаний за супружескую измену

Десять самых ужасных наказаний за супружескую измену

Наверно, в силу обстоятельств так сложилось, что за супружескую измену казнят только женщин, ведь мужчина создан для оплодотворения женщин и продолжения рода. Судя по некоторым правилам нескольких стран, порицания или наказания могут получать только представительницы женского пола, причем даже любовники и любовницы. Неизвестно, как обстоят дела сейчас, но раньше были суровые законы. Вы думаете, что только в исламе могут избить женщину или довести до смерти? Нет, существует много разных стран, где люди относятся к разным религиям.

Сегодня мы поговорим о тех наказаниях, которые стали известны общественности. На их основе часто судили об отношении народа к женщинам. Сказать, что мужчин не казнили, нельзя. Им тоже доставалось, но несправедливо было наблюдать, как им выносили приговоры — месяц без супружеской близости, работы по дому, уход за домашним хозяйством или что-то вроде выговора от главного «слуги народа». Сегодня мы расскажем о самых нашумевших историях в топ-10 страшных наказаний за супружескую измену.

10. Турция

В Турции супругов могли наказать по-разному. Естественно, мужчины обходились простыми наказаниями в виде обязательств по выплатам — если изменил, плати за свои грехи. Сильно богатые и любящие только себя мужчины могли и каждый день платить женам за свои измены, а на ковре перед Богом — молились и каялись за то, что не могли сдержаться, мол, женщина виновна в том, что искусила его, призвав к соитию.

Женщин наказывали гораздо сильнее — виновницу сажали в мешок, запускали в него 2-3 кошек, мешок связывали. Животные были внутри вместе с женщиной, и тогда «палачи» вооружались цепями, стараясь попасть по животным. Били их до тех пор, пока женщина не умрет от диких царапин и ран, оставленных животными. Не было еще ни одного случая, чтобы женщина выжила после такой пытки. В принципе, наказание было — смерть.

9. Корея

В Корее довольно интересные способы довести человека до самоубийства. Но, что касается наказания, они придумали интересную пытку. Странно, что в Корее наказывали только женщин, наверно, они самые большие предательницы, и у всего женского рода проклятие, иначе, как объяснить, что пытки придуманы только для них? Вот ведь неблагодарные — им нужно в наказание пить уксус до тех пор, пока они не распухнут. Потом их добивают палками, причем делают это медленно.

Наказание может длиться до нескольких суток, и если за это время женщина не умрет от отравления уксусом, тогда ее медленно добивают, заставляя выпить снова уксус. Н заметку — 200 мл уксуса и больше — это смертельная доза для взрослого человека, если ему не оказана первая помощь. Сужаются трахея и пищевод, отекают легкие и желудок, появляется кашель с кровью. Спасти удается лишь в первые 10-13 минут, иначе наступает интоксикация, и человека после оказания неотложной помощи лечат еще около полугода.

8. Америка

Раньше, когда еще были племена в своем большинстве, занимали они большую территорию страны, вожди в племенах решали проблему с изменщицами очень быстро — они заставляли их ползать на четвереньках перед вождем, потом их бросали к его ногам для представления. Вокруг собирались племена с соседних территорий, в основном женщины, чтобы им показать, что бывает за супружескую измену. После сбора всех людей, ответственные брали палки и дробили кости женщине. До тех пор, пока она оставалась жива, ее только избивали. Как только наступала смерть, жертва переставала сопротивляться, на смотрины приглашали родственников и мужа. Супруг разрезал на части свою жену, готовил ее на костре, и угощал всех собравшихся гостей.

Мужчин казнить нельзя было, так как они могли изменять — это и не считалось за грех. Дело в том, что в племенах мужчины должны добиваться женщин — прыгать через костер, ходить по углям и даже рисковать жизнью. Так что, пока они получат кого-то в жены, они могут и не дожить до этого момента. И такая слабость, как другая женщина — это всего лишь благодарность за проделанные поступки. Однако та, с которой он изменит, тоже подвергалась наказанию, будучи и не замужней — грех это с чужими мужьями спать. Поэтому редко можно было бы найти мужчину, который увел бы на тот свет не только себя. Любовнику женщины везло больше — его изгоняли из племени.

7. Пакистан

Доказать супружескую измену — очень быстрый, но сложный процесс. Как известно, в Пакистане и других странах, где царит религия ислама, законы соблюдаются не по уголовному кодексу, а по предписаниям шариата. Это ветвь религиозного направления. Женщину должны видеть в момент измены, но там изменой называют даже разговор с другим мужчиной. Если вашу жену осматривала другая женщина, стоит задуматься — она может изучать супругу для своего мужа, чтоб он мог взять вторую жену к себе. Женщины в основном ходят только с женщинами, так как так предписывает сам Коран.

Если девушка или чья-то жена будет гулять одна, это серьезный повод для наказания (не смерть). А вот за измену женщин могут приговорить к смерти через повешенье. Конечно, муж решает все, даже родственники жены не могут повлиять на его решение, ведь они получили за нее плату. Супруг вправе отменить казнь, если сильно любит жену, были и такие случаи. Но тогда эта семья получает статус «приниженных» в своем роде — это изгои, где царит грязь в семье и недоверие. С такими людьми никто не будет общаться, иметь дела, тем более связывать родственными узами.

6. Африка

Луанго — это небольшое королевство, где супружеская измена считается самым страшным смертным грехом. Впрочем, люди и придумали за грех наказание, которое не сравнится ни с одним другим. Женщины и мужчины — на равных правах, и чтобы никому не было обидно, наказание одинаковое для всех людей. Если один из супругов пойман на измене, или кто-то рассказал, доказал, предоставил факты, или же человек сам признался (что редко бывает из-за боязни смерти), то виновных и предателей, а именно изменщика с любовницей сбрасывают со скалы. Выживут они потом или нет, неизвестно, но специально убивать никто никого не будет.

Если человек сможет развязать себе руки и ноги, выплыть из течения и спастись, то он счастливчик. Очень часто любовников женщин не находят, сбрасывают только лишь изменщиц. Выбраться им не удается, но если и так, то повторно их никто не сбрасывает, не убивает. Вот если женщина вернется домой к мужу и покается, он имеет право ее простить, так как наказание она уже получила. Дальше все зависит от мужа, ведь именно ему решать — принимать жену после наказания или нет.

5. Сиам

Тут наказание отличается жестокостью и фантазией. Для женщин придумана удивительная пытка — это страх, который мучает ее перед мучительной смертью. Неверная жена подвергается мукам и давке — ее фиксируют в специальном полуоткрытом ящике, потом приглашают к ней на «встречу» слона. Естественно, слону завязывают глаза, а женщина может наблюдать за его шагами, приближением и стремительной встречей с тем миром. Чтобы слон не пугался, его выпускают на добычу, показывают вкусности, которые располагают за ящиком. Он идет уже с завязанными глазами, а женщину открывают до пояса, чтоб видеть несущегося на себя зверя.

Если слон промахнется, не наступит, как следует, женщина не умрет под давлением его веса, то слона пускают пройтись по ней еще раз. Это продолжается до тех пор, пока слон не раздавит женщину окончательно. Мужчины предатели отделываются строгим выговором — им запрещено выходить на улицу, есть за столом они могу только с разрешения жены, а с работы их выгоняют. Наследство и все «добро» отдают супруге, и она также может придумать наказание ему в течение 67 дней после того, как разоблачает в измене. Это, наверняка, страшнее, потому что после всех мелких порицаний жена может приговорить мужа к смерти.

4. Северная Бирма

В этой стране девочкам с ранних лет надевают браслеты на шею, чтобы вытянуть позвонки. Кольца не снимаются в течение всей жизни. Чем больше колец, тем красивее считается невеста. После замужества женщины надевают кольца реже, так как уже нет необходимости вытягивать шею. Если женщину ловят на измене, с ее шее снимают все кольца тут же. Это ни о чем не говорит вам? Растянутые позвонки и деформированные нерабочие мышцы, которые не способны держать удлиненную шею, не способны в одночасье привыкнуть к таким нагрузкам.

После того, как снимают кольца, шея женщины может сломаться, иона либо становится калекой, либо умирает от травм и переломов. Если женщина выживает, муж может оплатить ее лечение, но кольца она больше никогда не наденет — это украшение верных и достойных женщин. А изменницам не свойственно носить золото и дорогие подарки. Семью мужа никак не осудят, но будут знать, что супруга ему изменила и выжила после всех испытаний.

3. Афганистан

В этом государстве нет ни виновных, ни палачей. Но законы там несколько изменились — внедрили обратно наказания, которые действовали при талибах . Все меры по наказанию выполняются при полиции и представителей нравственных законов — женщину должны поймать, доказать, что она изменила супругу. Измена в Афганистане — это даже касание чужой руки (мужской), взгляд прищуренный, который подразумевает флирт и т.д. Женщину приговаривают к 100 ударам плетью. Смерть через удары — не то, супругу не могут убить. Если она выживет после ударов, то это чудо. Но такие случаи тоже были, и добивать до смерти никто не имеет права. Иначе это наказуемо по всем религиозным законам. Мужчину никак не наказывают.

Если жена видела мужа с другой, то она не может привлечь его к ответственности, так как ее глаза — это не показатель. И часто такое воспринимают, как клевету — видела измену, рассказала про мужа, и супруга получает удары плетью за обман и т.д. Так что в этом государстве лучше либо не выходить замуж, либо молчать всю жизнь. Конечно, можно привести с собой свидетелей, которые будут подглядывать за виновным мужчиной, но не факт, что показания нескольких человек — это правда, а не спланированная ложь.

2. Новая Гвинея

Среди папуасов до сих пор есть обычаи относительно изменников. В народе принято не просто унижать предателей, но и устраивать представления для других жителей — соседние племена, села, деревни, но не города. Там их обычаи чужды людям, которые привыкли терпеть измены или просто разводиться. Развод — это грех даже для христианина, поэтому речи быть о нем не может. Женщину за измену выгоняют из родных пенат в том, в чем мать родила. Если голую женщину без украшений встретят в соседних племенах, ее могут съесть, так как она уже никому не принадлежит.

Мужчину наказывают иначе — он должен съесть палец соей любовницы, и прост так выдать за нее другую бездомную жертву — нельзя. Любовница будет ходить без одного пальца, поэтому поглядывайте на руки девушек, если соберетесь туда в экскурсии. После трапеза мужчину казнят — убивают разными способами, смотря у кого какое предложение будет.

1. ОАЭ, Судан, Саудовская Аравия, Нигерия, Иран

В этих странах действует закон ислама — изменила, значит, смерть тебе. Мужчины выслушивают выговор, больше ничего. Никаких плат или переписывание имущества им не грозит. Женщину может убить любой родственник (мужчина), которому покажется, что жена изменила или изменяет. Если до женщины случайно дотронется чужой мужчина — она изменщица. Если она посмотрела на другого парня — она предательница. Остальное — даже не обсуждается.

Измену можно подстроить специально, и никто не вправе тебя слушать. Аллаху все видно, а раз мужчина сказал, что ты предательница, значит, терпи наказание. Женщину изменщицу (или так называемую) связывают в области сгибов локтей, затем закапывают по пояс в землю. На зрелище должны прийти весь народ, родственник — в первую очередь. По правилам первый удар камней должен сделать сын. Если сына нет, камень бросает брат жены, отец или родственник. Муж не может первым бросить камень, так как он не палач, а жертва.

Вот такие необычные и страшные наказания существуют за супружескую измену. Самое ужасное, что эти меры прописаны в каких-то книгах и не регламентированных законах, и их даже самосудом назвать нельзя.