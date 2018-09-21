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Молодые жены советских легенд кино
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Молодые жены советских легенд кино 

Рамблер 45 минут назад
Кто-то обзаводится семьёй в молодости и десятки лет живёт в счастливом браке. Другие годами мучаются в поисках второй половины и лишь под закат жизни находят ту самую вечную любовь. Именно так и произошло с этими легендарными артистами.
1. Савелий Крамаров и Наталья Сирадзе. Актёр познакомился с Натальей уже в после эмиграции в США. Девушка была на 21 год моложе, но это не помешало свадьбе. Супруги прожили всего три года, до момента кончины Крамарова.
2. Александр Абдулов и Юлия Мешина. Александр был невероятно яркой личностью и привлекательным мужчиной, поэтому его всегда окружали женщины. После расставания с Ириной Алфёровой он считал, что больше не вступит в брак, однако ему встретилась Юлия, которая была на 22 года моложе. Жизнь им отвела всего несколько лет, но Юлия успела подарить Абдулову единственную дочь: девочка родилась за 9 месяцев до смерти Александра.
3. Александр Кайдановский и Инна Пиварс. Александр и Инна познакомились на пробах. Несмотря на разницу в 21 год, они поняли, что созданы друг для друга. К сожалению, через три недели после свадьбы актёр ушёл из жизни.
4. Евгений Евстигнеев и Ирина Цывина. Ирина была студенткой мэтра Евстигнеева, когда у них завязался роман. Сам Евгений Александрович долго стеснялся отношений с девушкой, которая была младше на 37 лет. В браке они прожили восемь лет, и для Цывиной кончина супруга стала ударом.
Женский форум
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