Наболело: «Наши отношения начались с обмана»

Читатели присылают в редакцию Рамблера свои личные истории. Некоторые из них мы публикуем.

Всегда считала, что мужчины постарше удобней для отношений, чем одногодки. Но нет… Игорь сломал все мои гипотезы на эту тему.

Познакомил нас общий знакомый, вернее, на тот момент, мой бывший мужчина. Позвонил на мобильный и сказал, что есть хороший мужчина, как раз такой, какого я ищу: постарше, с хорошей работой и, соответственно, зарплатой, собственная квартира в центре города. И самое главное — нет никаких женщин на горизонте: ни бывших жен, ни любовниц.

В общем, познакомились. Не знаю, что именно, но на подсознательном уровне что-то сработало. Стали встречаться.

Наши отношения начались с обмана: выглядит он хорошо, но десяток лет себе сбавить, конечно, это круто. Проверила его: нашла страницу в соцсетях. В общем, он оказался ровесником моей мамы. Но страшно даже не это. Мужчина оказался патологически жаден. Встречи с молодой симпатичной женщиной на 23 года младше он воспринимал как само собой разумеющееся: ни подарков, ни материальной поддержки, лишний раз в магазин не сходи. Прямо на физическом уровне флюиды ощущались: все по-минимуму, ничего лишнего, желательно только то, что он посчитает нужным.

Когда у него оставалась, даже поесть выдавал четкие порции: хлеб, колбаска, сыр — все лимитировано. В общем, выдержала я год. Он, когда понял, что терпение мое закончилось, сразу попросил шанс исправиться.

Теперь умоляет его простить, обещает горы золотые, даже замуж выйти за него предложил.