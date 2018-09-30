Откровения мужчин, изменяющих женам

Мужчины любят рассуждать, что женщины сами толкают их на измену, например, набрав вес и перестав следить за собой. Однако часто забывают дать объяснение, отчего с адюльтером сталкиваются не только превратившиеся в «теток» девушки, но и ослепительные красотки. Anews разбирался , какие скрытые причины заставляют мужей искать отношения на стороне.

«Чувствую себя неполноценным»

Оказывается, мало говорить мужчине, какой он великолепный во всем, да и вообще — золото, которое днем с огнем не сыщешь. Если верить опытным ходокам налево, похвалы одной и той же женщины, даже горячо любимой, с годами приедаются, а уверенность в своей неотразимости падает. И как только она достигает уровня ниже плинтуса, срабатывает тревожный звонок — он же призыв поискать похвал на стороне.

«Иначе никак. Чувствую себя неполноценным. Хотя бы раз в полгода надо с кем-нибудь другим, чтобы убедиться, что я все еще мужчина. Но главное — грамотно скрывать».

Кадр из клипа группы «Ленинград»

«Без ощущения того, что у меня две женщины, я уже чувствую себя каким-то обделенным, я должен помимо жены общаться с другой женщиной, говорить с ней по телефону, интересоваться ее жизнью, обмениваться новостями. И нельзя сказать, что я не люблю жену, по-своему люблю, беспокоюсь, несу ответственность. Но и к любовнице питаю чувства, когда ее не вижу, мне плохо. В общем, как говорила мачеха в фильме "Золушка", королевство маловато, развернуться мне негде. То есть скучно в рамках семьи».

«Как это совместить в одной жене?»

Опытные сценаристы знают: хороший персонаж для кино получается тогда, когда в нем совмещаются сразу несколько характеров. Например, трус, скряга и в довесок романтик. Такой подход позволяет создать яркого героя, который будет нравиться всем.

Похоже, в некоторых парнях мучительно умирает сценарист. Иначе как еще объяснить мужское стремление совместить в одной женщине кучу разных качеств? А в случае неудачи — искать разнообразия в изменах.

«Новые ощущения достигаются только сменой партнеров. Сегодня хочу совсем молоденькую, завтра — чуть постарше, постройнее, поплотнее, сегодня — девственницу, завтра — спортсменку, а иногда и двоих сразу. Вот как это все совместить в одной жене?».

«Разве на друзей ложатся?»

Авторы тренингов для женщин постоянно твердят: для крепких отношений необходимо добиться взаимного уважения, а еще — стать своему партнеру лучшим другом. Звучит хорошо, даже слишком хорошо, чтобы быть правдой. Оказывается, трансформация из любовников в верных друзей приводит в лучшем случае к охлаждению чувств. В худшем — старому доброму адюльтеру.

Кадр из х/ф «Детка»

«Жена — мать детей, уже как самая близкая родственница. Отношения более духовные. Поэтому даже из уважения с ней нельзя позволить себе ничего, кроме классики».

«Возраст 51, в браке 21 год. Сейчас считаю жену свою другом. А разве на друзей ложатся? Приходится периодически ложиться на других. Для моего возраста не иметь сторонних связей считаю ханжеством. Мою сейчас гораздо больше интересует вопрос, какую сумму я готов выложить на запланированный ею ремонт квартиры, чем где я пропадал весь выходной день».

«Отрастила яйца»

Разговоры о том, что мужчины втайне побаиваются сильных независимых женщин — не пустой звук. И черт бы с ним, боятся и ладно. Но случается, «железные леди» скрывают истинное лицо до свадьбы, и тогда после загса случается казус.

«Когда встречались, была нежная, ранимая девушка. После свадьбы — как подменили. Стала командовать во всем, заняла место мужика. Отрастила яйца, короче. Надоело, захотелось снова иметь дело с женщиной, а не генералом в юбке».

«Женщинам после 25 секс не нужен»

Стереотипы — штука сильная. Кто-то ведь однажды сказал женщинам, что их основная задача в отношениях — играть роль хранительницы очага, рожать детей и быть мужу надежной боевой подругой. А все остальное, в том числе секс — дело побочное. Мужчины со своей стороны так не считают. Не спасает даже свойственная многим вселенская любовь к домашней еде и уюту.

«Начал изменять, потому что все стало механическим. Секс — раз в месяц в виде подачки. Лет 12 не целуемся. Работаю, деньги водятся. Есть дочь 13 лет, и я вот думаю — глядя на маму дочь такая же станет, она не видит нормальных семейных отношений, жена к себе не подпускает, хочешь её обнять — кричит «не тронь меня»».

Кадр из х/ф «Знакомство с Факерами»

«Сейчас женщинам уже после 25 секс не нужен, раньше у мужиков были с этим проблемы, сейчас наоборот. Все массово стали толстыми, когда мужики наоборот стройными».

«И сволочью себя чувствуешь»

Еще немного стереотипов и вытекающих из них последствий. Считается, что ранимость и обидчивость присуща женщинам. Им же постоянно требуется ласка, внимание, цветы и прочие романтические глупости. Мужчины напротив — толстокожие, ничем не проймешь. Может, иной раз такие экземпляры и встречаются. Но к чему рисковать?

«Очень часто измена происходит потому, что жену любишь сильно, а она обидела или невнимательна. От обиды часто такое происходит. А потом жена вдруг станет ласковой или даже повинится, и сволочью себя чувствуешь, что поторопился».

«Другие ничего не требуют»

Причина из той же серии — скрытая месть на обиды. Причина странная хотя бы оттого, что сам факт мести обиженным мужчиной тщательно скрывается. А значит — источник страданий, то бишь вредная жена, не получает «по заслугам».

«Изменяю своей жене, потому что она мне надоела своими претензиями. Сроду недовольное лицо. Скучно ужасно на это смотреть. А подруги веселые. Ничего не требуют. Принесешь конфеты, цветы и бутылку — все, праздник удался».

«Иногда нужно расслабиться»

И напоследок, пожалуй, самая обидная для женщин причина. Она упирается в банальный отдых, релакс в другой обстановке и с другим человеком. Почему нельзя расслабляться таким же способом в компании жены, мужчины не объясняют.

Кадр из х/ф «Интердевочка»

«Я полностью обеспечиваю семью, жена и дети ни в чем не нуждаются, жену люблю, она это знает. Но поскольку я работаю как конь, иногда мне нужно расслабиться, пойти с друзьями в сауну. И да — заказать там проституток из проверенных, надежных мест. Естественно, всегда предохраняемся, так что для здоровья риска нет. Ни одна из этих женщин не займет место моей жены в моей жизни, я никого не обманываю, лапши на уши никогда никому не вешал, ложных обещаний не давал. Все получают, что хотят, все довольны».