Наболело: «Если мужчине под 40 и он не был женат — это плохой знак»

Читатели присылают в редакцию Рамблера свои личные истории. Некоторые из них мы публикуем:

Неравный брак это действительно непросто. У меня был такой опыт. Разница — 15 лет. Согласна, что такие браки бывают счастливыми и успешными, но очень много "но".

На мой взгляд, многое зависит от того, первый ли это брак у мужчины. Если мужчине под сорок и он ни разу не был женат — это очень плохой знак. Потому, что когда человек долго живет один, он привыкает к своему жизненному укладу и ему трудно уступать в чем-либо.

В моем случае, создав семью, мужчина продолжал жить своей жизню как и прежде, а я должна была подстраиваться под его уклад. Получается что проживаешь с ним рядом свою-чужую жизнь — так я это назвала.

Еще большую роль играет тот фактор из каких вы: семей закрытых или открытых. Так сложилось, что я из открытой семьи, а он нет. В его семье была только его семья, а остальные люди были в стороне.

Поскольку мужчина в 40 лет уже знает, как обаять женщину и скрыть недостатки, он не выказывал своей необщительности и старался мне соответствовать. После свадьбы неспешно он стал "истреблять" путем техничных манипуляций всех моих друзей, а затем и близких. Так, чтобы был только он, я и дети, ну еще его родные разумеется.

Жадность это отдельная статья. Сначала не было возможности ее узреть, поскольку мы экономили жестко по обоюдному согласию на покупку жилья. Когда приобрели и жилье, и мебель, и машину, жадность стала очевидной. Он стал складывать деньги в чулок на "дело" — так это аргументировалось, а предметы первой необходимости стали роскошью. Даже чистящее для кастрюль не всегда покупалось — было рекомендовано песочком кастрюли чистить, а о душистом мыле и шампуне вообще речи не шло -только самое дешевое мыло и самый низкосортный шампунь.

Фишка в том, что если бы это было сразу узнать, возможно и отношения закончились бы раньше, но требования ко мне и экономии ужесточались постепенно.

День рождения детей отмечать надо было без гостей — типа зачем дармоедов кормить. И таких примеров множество.

Когда пыталась договориться и как-то изменить положение вещей, все заканчивалось его жуткой агрессией. Это все жестко начало проявляться через пять лет супружества, когда человек решил, что все уже есть, плюс дети и я уж точно никуда не денусь, то есть можно показать себя во всей красе.

Выдержала я еще три года, пыталась найти выход сохранить семью, много всего перечитала, советовалась с докторами и психологами, но когда уже дошло до рукоприкладства, не выдержала. Сбежала вместе с детьми.

Развод был тяжелейший, не знаю как выжила. Уверена, что не всем под силу строить такой брак. Я пыталась, потому как положительного тоже было много, но эгоизм и нарциссизм — это нечто. Жить конечно и терпеть можно многое, но это означает полностью принести себя в жертву и жить не свою, а его жизнь.

Многое вспоминать больно еще и потому, что человек был замечательный и любовь была. Но не учили его уважать в другом личность и желания. Решение о разводе трудно далось — не хотелось же брать на себя ответственность за распад семьи. Ушла — рубанула с плеча. В жертву себя принести не смогла и не захотела. Пришла к выводу, что с возрастом плохие качества усиливаются, добавляется ревность и прочее.

Вывод: неравный брак это титанический труд для женщины и не всегда он вознагражден бывает. Так что быть такому браку в вашей жизни или не быть — решать вам. Одно поняла точно: никогда не поздно начать все заново в любом возрасте. И если вам с человеком плохо — расставайтесь.