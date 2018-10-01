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Самые нелепые женские оправдания измены
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Самые нелепые женские оправдания измены 

HelpCase media + ещё 1 13 часов назад
Фото: Кадр из фильма "Цена измены"
Слабый пол более изобретателен в сокрытии факта неверности. Но когда тайное становится явным, приходится придумывать, как обосновать измену и не доводить дело до расставания или чего хуже. Мы собрали 4 фразы, которые ни в коем случае не следует произносить, если вы «спалились».

«Я изменила тебе телом, а не душой»

Вы серьёзно считаете, что это сработает? В большинстве своём нормальные мужчины — собственники. Они ориентируются на материальное, а не на духовное. Такие пассажи их раздражают, а не убеждают. Ему честно наплевать, какой частью себя вы были неверны.

«Я просто хотела ещё раз убедиться, что ты лучше всех»

Если вы живёте вместе, то после этой фразы смело собирайте вещи и уезжайте к маме. Эта формулировка говорит о том, что измена была не единожды. И даже признание достоинств вашего любимого уже не сработает.

«Это не то, что ты подумал»

Тут возникает логичный вопрос — а как тогда воспринимать случившееся? Особенно, когда вас с любовником застали в самый «интересный» момент. Конечно, можно списать настолько бессмысленную отмазку на шок и стрессовую ситуацию… Но лучше вовсе ничего не говорить.

«Я была немного пьяна и перепутала его с тобой»

Мы напоминаем: зачастую алкоголь является отягчающим обстоятельством, а не оправдывающим. Поэтому во избежание неприятных ситуаций старайтесь не перебарщивать со спиртным. Тогда и оправдываться не придётся.
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