Синдром старой девы: так ли все страшно

Синдром старой девы: как быть, если вы никогда не были замужем

Удивительно, но факт — несмотря на прогрессивные взгляды и равноправие, все еще остаются личности, осуждающие 30-35 летних девушек, не стремящихся во что бы то, ни стало создать ячейку общества, то есть семью. И хотя сами дамы при этом вполне отлично себя чувствуют, однако окружающие бросают на них осуждающие взгляды и причисляют к старым девам. Рассказываем, как не получить этот обидный ярлык и наладить свою жизнь, если вам уже чуть больше 30 лет, а замуж вы пока не собираетесь.

Страх остаться одной

«Привет, подруга! Все еще не замужем?», — Лена, с которой мы виделись в последний раз на вручении дипломов в университете, бросила на меня сочувствующие взгляды. «Ну ты давай, не засиживайся! А то так и останешься старой девой! Мы вон уже за третьим скоро пойдем», — бойкая девица бросила красноречивый взгляд на свой округлившийся живот, хотя, насколько я помню из общения с нашими одноклубниками, она не особо счастлива в браке, но живет лишь потому, что так надо, да и детей ведь сложнее растить в одиночестве.

И тут я задумалась. Нет, не о том, чтобы вот прямо сейчас отправиться под венец с первым же встречным. Моя жизнь уже сложилась и меня в ней все устраивает: перспективная работа, отличная квартира в центре города, возможность выезжать заграницу несколько раз в год. А любовь?! Ну если не сложилась у меня большая любовь и все мои романы были весьма скоротечны, что же тут поделать? Я научилась переключать свое внимание на другие вещи и наслаждаться жизнью в одиночестве. Хотя, еще каких-то 10-15 лет назад я и сама бросала косые взгляды на дам, которые в свои 30 с небольшим не спешили создавать семью и обзаводиться потомством. «И чего они только копаются? Всех же нормальных мужчин разберут!». Только теперь до меня дошел весь смысл ситуации — да не за кого, в принципе, им было замуж выходить. Любовь всей жизни так и не встретилась, а за соседа или малознакомого — тоже радости мало. Ведь что это будет за брак, без любви?

К слову, у многих девушек и сейчас к 25 годам начинается некая паника — все подруги повыскакивают замуж, а я так и останусь сидеть на скамейке запасных, да коротать свой век в одиночестве? Может хоть кто-то для меня найдется? И постепенно год за годом, такие дамы начинают менять свой «цветастый» гардероб на темные платьица, отказываться от яркого макияжа и все чаще задерживаются на работе. «Ну не в любви, так хоть в карьере», — думают они, выполняя месячный план за 2 недели. Но, увы, в результате должность начальника получает чья-нибудь протеже, а они начинают думать, что где-то их обманули, что-то пошло не так.

Проходит еще пара лет и, после вечеринки в честь 30-летия, этих дам наконец-то отпускает. Да и зачем им, собственно, кабинет начальника? Только ответственности больше, да и удовольствия никого. То ли дело саморазвитие, иностранные языки, путешествия, спорт и танцевальная студия по выходным. Красота же! И они вновь пересматривают свой гардероб, убирают темные платьица на последнюю полку, аккуратно развешивают на плечики яркие наряды и сменяют кеды на классические лодочки на шпильке. Яркая помада? А почему бы и нет? Со временем (или даже раньше) они решаются и на котиков, но воспринимают их не как атрибут старых дев, а как домашнего любимца, которому можно отдать всю нерастраченную любовь и нежность.

Быть одинокой можно и в браке

Объективно говоря, штамп в паспорте — не панацея от всех ваших проблем. Ведь достаточно лишь вспомнить своих знакомых и признаться себе, что счастливых «женатиков» не так уж и много, гораздо больше историй с неверными мужьями, брошенными детьми, невыплаченными алиментами или навязанными кредитами, да еще и со сварливыми свекровями в придачу. А если глянуть по сторонам, то можно заметить, что на самом деле, ухажеров у вас не стало меньше, вот только теперь у вас подход к отношениям совсем не тот, что, скажем в 20-25 лет.

Теперь вам мало одной страсти, вам подавай уважение, внимание, поддержку и другие атрибуты взрослых отношений. И глядя на своих подружек, которые успели по молодости выйти замуж, родить детей, развестись и стать матерями-одиночками, вы уверены, что ваш брак должен быть другим, ведь вы же стали мудрее.

Психологи поддерживают, что не стоит бросаться в омут с головой и брать в мужья, «хоть плохонького, но мужичка». Ведь через какое-то время жизнь с нелюбимым станет невыносима, вы устанете друг от друга, разведетесь и будете всем вокруг рассказывать: «Была я там в вашем браке, мне там не понравилось. Теперь туда ни ногой!».

Поэтому, если вы переживали, что сделали в своей жизни что-то не так, выдохните. Эксперты уверяют, что с вами как раз все нормально. Вы не поддались массовой истерии, вы развивались, вкладывали в себя и жили в гармонии с собой. И напоминают, что счастье как раз и заключается не в том, чтобы оформить отношения с первым встречным, а в возможности оставаться собой и поступать так, как подсказывает вам сердце.