Что толкает женщин на замужество с заключенными

Обменяться кольцами под конвоем, а медовый месяц провести в комнате для свиданий, сократив его до трёх дней. Свадьбой мечты такое не назовешь, однако желающих — хоть отбавляй. На прошлой неделе в новостную повестку федеральных и местных СМИ ворвалась история про то, как пермячка вышла замуж за заключенного пожизненно. Он убил 9 человек и уже 10 лет отбывает наказание в колонии, расположенной на острове Огненный в Белозерском районе. Женщина утверждает, что она счастлива. Потому, что нашла близкого по духу человека. Но как долго продлится семейное счастье? Летом, когда мы ездили в колонию для пожизненно осуждённых «Белый лебедь», сотрудники тоже рассказывали о популярности таких браков. Там заключенных с их невестами не только регистрируют, но и венчают.

Мы собрали истории, закончившиеся по-разному. Их нам рассказали люди, которые сами долгое время, и не один раз, отбывали наказание в заключении. Эти же ситуации мы обсудили с психологом — руководителем Центра социально-психологической адаптации и терапии Людмилой Кочкаевой.

История первая. «Добрая»

Когда мы просили Евгения — бывшего заключенного — рассказать нам какую-нибудь «добрую» историю такого брака, он смог вспомнить только одну.

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Евгений — бывший заключенный — повидал много подобных историй: романтических и не очень

— Началась эта история 10 лет назад. В колониях выходила газета «За решеткой». В ней, как и в любой обычной газете, был большой раздел знакомств. Девочки, желающие общаться, оставляли там свои почтовые адреса. И те, кто так же отбывали наказание, и те, кто на свободе. Через эту газету познакомилась одна пара. Они переписывались так, может, месяца три. И вот она уже едет к нему на длительное свидание, на котором они знакомятся лично.

На второе свидание спустя еще месяца два она едет уже на роспись, брак заключать. В колонии ему оставалось сидеть еще около пяти лет, она к нему ездила постоянно после регистрации. Он на хорошем счету был, ему разрешали каждые два месяца «свиданки» так называемые организовывать. Он ей дорогу оплачивал, туда и обратно. Она забеременела, а потом родила.

Итог: он сейчас вот уже лет пять как освободился, и нормально! Занимаются лесозаготовкой, бизнес у него свой лесной. Живут, ребенок растет. У них, слава Богу, всё срослось. Но это единственный случай на моей памяти, который закончился вот так хорошо.

История вторая. «Утраченные иллюзии»

Мужчина сидел в «одиночке» больше 10 лет. Чтобы не сойти с ума — читал и учил стихи. С женщиной их познакомила ее дочь. Тогда на музыкальных тв-каналах была такая бегущая строка, где люди изъявляли желание познакомиться, оставляли свои номера телефонов. Дочь от имени матери стала переписываться с этим мужчиной, хотела устроить маме личное счастье, позже ей всё рассказала, так те и начали общаться. Мужчина на тот момент сидел, но при этом присылал подарки. Например, женщине сюда, в Пермь, пригнали из Москвы иномарку, которую тот якобы выиграл на зоне в карты. Обещал золотые горы. Потом он вышел на свободу и почти сразу снова сел. Женщина надеялась на лучшее и ждала его.

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Итог: вышел он уже давно, нигде не работает, сидит дома и активно злоупотребляет спиртным. Она работает и обеспечивает не только их двоих, но и маленького ребенка, которого им подбросила невестка освободившегося мужчины — у него есть взрослый сын от первого брака. Женщина объясняет, что терпит всё ради хорошего секса.

История третья. «Насилие»

А эту историю нам рассказала Оксана — тоже бывшая заключенная.

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Оксана — бывшая заключенная — говорит, что не припомнит историй, когда отношения с заключенным закончились бы счастливым браком

— Была у нас знакомая одна, зарабатывала проституцией на свободе. Знаете, мне кажется, вот ей и всем, кто продает свое тело, не хватает простой человеческой любви, теплоты. Она повелась на одного мужчину, в переписках и на свиданиях он был ласков. Ей говорили: «Не верь, он просто тобой пользуется», а она отвечала, что всё будет хорошо. На деньги, которые зарабатывала, кормила свою дочь. На то, что оставалось — собирала пакеты продуктовые и возила туда к нему.

Итог: он освободился, начали вместе жить и она почти сразу забеременела от него. Но счастье не сложилось — когда она была беременна, он не раз поднимал на нее руку. Ребенок, в итоге, родился с отклонениями. Мужчину после вновь посадили.

Бывает и так

В основном, по словам Евгения и Оксаны, так и заканчиваются все подобные истории. Есть, конечно, исключения, но очень редко. Даже случаи, которые сами по себе уникальны и имеют претензию на необычное развитие, заканчиваются как все. Например, Анна Каргапольцева — член общественной наблюдательной комиссии при ГУФСИН Пермского края и руководитель пермской региональной общественной организации «Выбор» рассказала нам про глубоко верующую женщину, которая переехала с другого конца страны в Соликамск, чтобы выйти замуж за осужденного пожизненно.

Она осознавала и отдавала себе отчет в том, что по религиозным канонам заключит брак один раз в жизни. И она выбрала его. В Соликамске она прожила три года, видясь с мужем один раз в год. Правда, в итоге они все же развелись.

Почему заключенные начинают общаться с женщинами «с воли»?

Евгений:

— Знаете, я пока наказание отбывал, много повидал «семей» таких. Зачем это самим сидельцам? Они девушек называют «заочницы». Ну, производное от «заочно познакомиться». Сейчас — интернет везде, гораздо проще это всё, чем с газетой. В интернете сайты знакомств — пожалуйста. Они ж долго там сидят, хочется общения, ласки женской, ну и девочки приедут — передачки с продуктами привезут. А девушкам какие сказки пишут, лапшу на уши вешают, вы бы слышали! Помню, парень сидел в колонии и общался в интернете с девушкой. Рассказывал историю ей про такого, знаете, Робина Гуда. Будто бы он девочку от бандитов защищал, и осудили-то его незаконно, и скоро уже освободят. Конечно, это всё было не так. Вырезал, значит, из журнала какого-то фотографии, высылал ей и писал, мол, «вот моя машина» и т.д. Она всему верила и приехала однажды на свидание к нему. Зашла, увидела наколки все его, пообщалась полчаса и пулей вылетела оттуда, поняв, что он вовсе не тот, за кого себя выдает.

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Заключенные ждут от невест не только ласки и тепла, но и вполне материальные вещи: продукты, одежду

Есть и совсем нехорошие истории. Допустим, заключенный просит девушку или уже даже вот такую жену что-то ему передать «с воли» от друзей. Вещи какие-нибудь. Она передает, там начинают на КПП досматривать и находят наркотики. Заканчивается всё полицией и расследованием.

А если всё же доходит это общение до момента, когда зек освобождается — буквально в первые же недели совместная жизнь у них не получается. Какой он там и какой на свободе — это два разных человека. В колонии-то они все спокойные, мирные. Две камеры за ними наблюдают, а охраняют лучше, чем президента. А потом они показывают своё истинное лицо. Понятно, что далеко не все — агрессивные, но у многих доходит до домашнего насилия.

Оксана:

Мужчины, конечно же, пользуются! Вот Евгений рассказал про один счастливый брак на его памяти, да? А у меня таких случаев нет. Делают они это для того, чтобы улучшить свою жизнь в колонии. То привезут что-нибудь вкусное, то на свидания сходят — какое-никакое разнообразие. А если даже кто-то действительно что-то чувствует, греет его что-то в душе, то тоже по сути удобно ему: быта у них совместного нет, дел общих тоже, это просто зона и просто выход из ситуации.

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Книги, телевизор — вот практически и все тюремные развлечения. Жизнь у заключенных скучна. Отношения вносят в быт хоть какое-то разнообразие

Между прочим, девушки, которые сидят, поступают точно так же. Помню, женщина сидела 15 лет, уже не первый раз, убила кого-то. Рассказывала, что все родственники от нее отвернулись, стала никому не нужна. И вот в колонии её кормят, одевают, работа у них там есть, а вот мужчин — нет. И они их разводят свободных. Физиология требует же своего. Хочется ей чувствовать себя полноценной женщиной. А когда она освободилась — не стала с ним жить. Говорила: «пьет он много, боюсь, совершу с ним снова какое-нибудь преступление».

Почему женщины влюбляются и выходят замуж за заключенных?

Этот вопрос мы задали психологу, руководителю регионального Центра социально-психологической адаптации и терапии «Доверие», Людмиле Кочкаевой.

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— Практически все женщины, которые в моей практике встречались по данной теме, являются жертвами. В психологии есть такой закон: подобное притягивает подобное. Девушки, которые на свободе в реальной жизни не могут построить естественные, нормальные отношения, ищут их там. Как правило — это ощущение собственной неполноценности, ощущение несамодостаточности в этом вопросе.

Что их там привлекает? Ну, во первых, зона — это единственное место, откуда люди вдруг посылают в мир определенный сигнал SOS: «мне так одиноко», «я несчастный». Чаще всего они пишут девушкам о том, что они там оказались случайно, совершенно не виноваты. И таким образом они говорят, что ищут любовь, поддержку, что они такие добрые, мужественные, настоящие мужчины. Что в них так много нерастраченной ласки, так много того, что они хотели бы дать женщине.

А по эту сторону забора, на свободе, идут на сближение женщины, которые уже из детства вышли «ранеными». Где не было надлежащего отца, где не было его авторитета, а если отец и был — он наверняка не пользовался уважением.

А еще это девушки со сниженным интеллектом. Что такое интеллект? Это умение критично относиться к вещам. Это умение использовать знания, овладевать новым, анализировать. Так вот они верят, «клюют» на обещания сделать их жизнь сказкой, любить всегда. Очень часто в основе их поведения лежит сексуальная девиация. У них большее развитие получает сексуальная тема, телесная. Секс — это инстинкт, это либидо впереди планеты всей. Поэтому девушки туда и рвутся. За той лаской, телесной, за тем изголодавшимся мужчиной, который обещает рай в шалаше.

На самом деле все эти письма чаще всего сочиняются всей камерой или отрядом, в котором находится выдвинутый, так сказать, очередной жених. Там есть такие талантливые в этом отношении люди. «Я ищу ту единственную», «мне самое важное — сердце, чтобы душа была». «Я ради этой женщины дом построю, дерево посажу, и детей у нас будет много». «Я сделаю, чтобы ни одна слезинка не упала из ее глаз». «Я буду служить и прислуживать потому, что я понял, как важна для меня свобода и тепло женской руки» и т.д.

Ни одной счастливой семьи такой я не обнаружила. Да, у нас в российской истории были жены декабристов, которые ехали вместе и отбывали наказание. Но ведь они уже были за ними замужем. До заключения. А здесь этого нет. Скороспелые эти сексуальные отношения — они ведут только к одному. К физическому процессу, от которого рано или поздно все устанут. Чего-то хочется другого. Тонкого, интеллектуального, человеческого. Начинаются разлады, недовольства друг другом.

Психолог советует женщинам задуматься, а почему этих людей так тщательно охраняют? А вдруг он не тот, за кого себя выдает?

Я не в осуждении говорю, но что-то в нас, девушках, женщинах, не поставлено мамой, которая должна прежде всего научить свою дочку быть невестой. Чтобы у неё был жених, а не сексуальный партнер. Чтобы там была тема ухаживания, чтобы за время отношений можно было бы четко понять, кто рядом с тобой пройдет оставшийся большой жизненный путь. А вдруг он «серый волк»? А вдруг он бандит? Что вероятнее всего, ведь он осужден. А вдруг он просто трус? Ты его не узнала, легла с ним в постель. Вот таким образом создаются такие браки.

И что, нельзя выходить замуж за заключенных?

— Кто вышел на свободу? Давайте анализировать, посмотрим на этого человека. Нищий, голый, чаще всего без кола и без двора. Он подготавливает соломку, куда упасть. Сейчас ему нужна женщина с жилплощадью. Неважно где, на короткое время. Выходит, как правило, больной. То с зубами проблемы, то лёгкие не в порядке, потому что они все там курят, а кто не курит — тот этим дышит. Его надо лечить, надо адаптировать. Там должна быть реабилитация. Чтобы он постепенно вошёл в ритм той жизни, из которой он был исключен много лет назад. Плюс ко всему, он должен осознавать ответственность теперь не только за свою жизнь, но и за появившуюся девушку. Он должен сделать всё то, что он писал и обещал в своих письмах. Такое, конечно, редко бывает.