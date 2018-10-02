3 причины, почему люди отказываются от секса

Ученые из Стенфордского университета пришли к заключению, что к 2050 году люди перестанут заниматься сексом для зачатия детей. Мужчины и женщины в молодом возрасте будут сдавать сперму и замораживать яйцеклетки, чтобы до 40-50 лет заниматься карьерой, саморазвитием, путешествовать и становиться осознанными родителями во второй половине жизни. Более того, сам секс как способ взаимодействия в паре может исчезнуть.

Социальный фактор

Еще в 70-е годы прошлого века американский исследователь Джон Кэлхун провел эксперимент на белых мышах под названием «Вселенная-25». Что же означал этот эксперимент? Грызуны настолько похожи на нас в своем социальном поведении, что благодаря исследованиям, можно спрогнозировать изменения в повседневной жизни человека намного лет вперед.

Для мышей был создан прообраз рая — идеальный дом, где было достаточно ресурсов: еды, питья, места для проживания. Вначале животные активно осваивали территорию и размножались. Увеличилась продолжительность жизни мышей, ведь создана безопасная среда. Затем в условиях перенаселения появилась внутривидовая агрессия, самки почти не беременели, появились случаи каннибализма, животные поедали свое потомство. Самцы выбрали себе социальную роль «красивых» нарциссов — перестали стремиться к спариванию, поселились отдельно, предпочитали гомосексуальные связи и лишь ухаживали за своей шерсткой. Самки фертильного возраста выбрали жить своей колонией.

Сегодня в условиях мегаполиса, где слишком много людей и мало жизненного пространства, мы наблюдаем подобное поведение и у людей. Мужчины репродуктивного возраста становятся метросексуалами, накачивают мыщцы в фитнесс-центрах и посещают салоны красоты. Женщины все чаще отдают предпочтение карьере, а если и живут в разнополых браках, то исключительно ради комфорта. Секс из таких отношений рано или поздно уходит.

Коммуникативный фактор

Многие хедхантеры говорят о том, что в ближайшие несколько десятилетий самыми востребованными качествами будет эмоциональный интеллект и коммуникативные навыки, то есть просто-напросто умение общаться с живыми людьми. Ведь с приходом эпохи информационного общения, мы все меньше и меньше общаемся вживую. Японские власти уже давно бьют тревогу, ведь появилось целое поколение хикикомори — молодых людей, которые ничем не интересуются, не строят карьеру, не стремятся к браку, общаются только в интернете или в мессенджерах и сознательно выключают себя из социальной жизни. Живут они либо с престарелыми родителями, которые их кормят, либо получают пособие по безработице. Причин такого поведения называют множество: от тревожного или шизоидного расстройства личности до депрессии, но только проблемами с психикой такое поведение не объяснить.

Но так как любой коммуникативный акт связан с множеством чувств — страхом быть отвергнутым или оказаться несостоятельным, стыдом за мнимые несовершенства своего тела, болью от психологических травм в предыдущих отношениях — то проще вообще не вступать в контакт с другим человеком. Чувства настолько непереносимы, что близость становится ненужной, а сам факт необходимости даже простого общения вызывает панические атаки и появление психосоматических заболеваний.

Информационный фактор

С появлением все более продвинутых видеоигр, которые симулируют тактильные ощущения, многие ученые прогнозируют исчезновение секса вообще. Только представьте: вы можете выбрать секс с любым партнером, который вам нравится — известной кинозвездой, певцом, политиком. Достаточно просто выбрать фото в галерее и вбить параметры внешности на своем компьютере. Можно будет выбрать все: территорию для проведения романтической встречи —начиная от бунгало на берегу океана и заканчивая межгалактическим космолетом —, музыку, тембр голоса, слова, которые произносит партнер, запах, вкус… А дальше — проще простого. Надеть 3D-очки, закрепить датчики на теле и вперед. Отпадет даже необходимость в мастурбации — за человека все сделает симулятор телесных ощущений.

Вместо заключения

С точки зрения социологов и футурологов, единственная надежда — «свет с Востока», то есть мусульманские и азиатские страны, где придерживаются более традиционных взглядов на семью и брак. Те страны, где мужчины по-прежнему маскулинны, а женщины феминны.

В идеале, секс — это интимность, возможность выразить свои чувства, глубже узнать любимого человека, в сексе заложена огромная созидающая сила для творчества и радость жизни, а не только воспроизведение себе подобных И как-то хочется надеяться, что жители Евразии не потеряны для большого секса!