Секс втроем: почему этой мечте лучше не сбываться

Воспринимается ли секс втроем как измена или же это просто невинная шалость, существующая для разнообразия отношений?

«Чем бы дитя ни тешилось, только бы не плакало» — многие пары прибегают к такому способу утехи. Кто-то говорит, что это привносит перчинку и укрепляет отношения, другие же, наоборот, считают изменой и предательством… Так стоит ли приглашать в отношения того самого «третьего лишнего» и лишний ли он? Наша редакция делится личной историей 29-летней Ирины, а ты уже сама решай, как относиться к такого рода половым актам.

«С моим парнем мы вместе несколько лет и всегда старались разнообразить нашу половую жизнь. Было много экспериментов, какие-то из них заканчивались фееричными оргазмами и удовлетворенностью на несколько недель вперед, другие же приводили только к разочарованиям. Но мы не останавливались, и как-то моему ненаглядному пришла в голову идея заняться сексом втроем. Я охотно согласилась, ведь ревность внутри меня не живет.

И мы приступили к первому вопросу: как же найти ту самую третью половинку? Вариантов было много, сначала мы разместили объявление на одном из сайтов, но все, кто нам писал, были либо страшненькими, либо слишком великовозрастными… Да, именно так, мы даже не подозревали, что женщины после 45 этим увлекаются, видимо, это та самая мудрость.

Затем мы ходили по барам, ресторанам и тематическим вечеринкам… Решили, что желание либо загорится внутри сразу же, либо вовсе не появится. На самом деле поиски длились дольше, чем мы планировали, но в один вечер нам удалось встретить «ту самую», которая сразу же привлекла наше внимание, как и планировалось. Девушку звали Лена, она была стройная, красивая, с чувством юмора, а главное — готовая на любые приключения в нашей компании. Однако в койку мы ее сразу не потащили, захотели пообщаться, секс случился только через несколько встреч.

Лена пришла к нам домой под вечер, мы с Сережей уже не могли сдерживать свое любопытство, поэтому после одного бокала вина взяли ситуацию в свои руки и приступили к делу. Наконец-то Сережа слился с Леной в страстном поцелуе, а я получала эстетическое удовольствие — как ни крути, это красиво и очень возбуждающе.

Могу сказать, что дальше все прошло как по маслу. Были и приятные ощущения, и осознание новизны, но без минусов не обошлось — у всего этого действа отсутствовала естественность.

Если сначала развернувшаяся сцена приносила удовольствие и гордость за сексуальность любимого, то потом, уже во время секса, я задумалась: а с какого перепуга член моего парня не во мне? Волей-неволей ревность и чувство собственности в такие моменты сильно обостряются, а вот достичь оргазма становится намного труднее обычного. Казалось, в какой-то момент я была близка к завершению, но не смогла уловить его взгляда, так как он был занят другой. Я решила обратить на себя внимание и специально начала пытаться перекричать Лену стонами, но и это не спасло мой оргазм. Последние минуты напоминали игру в пинг-понг, где, к удивлению моего мужчины, в проигрыше оказались мы обе. На смену непониманию пришла ненависть. Несмотря на то что мой любимый очень старательно уделял внимание и мне, и нашей гостье, но, как говорят, за двумя зайцами погонишься, ни одного не поймаешь. У каждой пары есть свои тонкости, и их стабильность не должна нарушаться извне.

Как ни странно, но и мой страстный экспериментатор не был удовлетворен, пусть он и молчал, но было заметно, что его настроение на нуле. Позже он мне признался: «Может быть, мы и были втроем, но чувствовал я себя абсолютно одиноким». Возможно, в мужчинах это зарождает чувство наибольшей ответственности, ведь вторжение в уже закрепившийся союз наносит определенный урон, отдаляет влюбленных. Несмотря на все разговоры о том, что это сближает, а такая свобода исключает риск измены, это пустые слова, которые говорят те, кто не пробовал.

Прошло около трех недель с нашего последнего эксперимента, и ни у кого из нас даже не возникло желание близости. Мы еще несколько месяцев восстанавливали нашу «невидимую» нить, которая была разрушена желанием новизны и страхом надоесть друг другу. В общем, наша пара смогла сделать только один вывод: то, что на словах кажется очень возбуждающим и необычным, в жизни оказывается глупым занятием, которое не приносит ничего, кроме ощущения опустошенности».