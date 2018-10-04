5 распространенных женских ошибок в отношениях

Психолог Настя Бутенко (@butenko_psy) — о том, почему нельзя делить все на «мужское» и «женское» и нужно разговаривать с партнером на темы, о которых принято молчать.

Ошибка №1: делить на «мужское» и «женское»

Разделение всех сфер на «мужское» и «женское» — самая распространенная ошибка. Многие женщины действительно считают, что способны сами отрегулировать отношения с противоположным полом. На самом деле мы должны понимать: от нас зависит только 50%. Для других 50% нужен партнер, который относится к отношениям с таким же вниманием.

В нашем обществе очень распространено мнение: мужчина должен отвечать за деньги, женщина — за эмоциональный климат. Но это не так. Как только женщина решает, что может контролировать эмоциональное состояние партнера, отношения заканчиваются. Поймите, мы не можем отрегулировать это в другом человеке.

Ошибка №2: не разговаривать на «неудобные темы»

Очень часто женщины замалчивают важные для себя темы. Им кажется: сначала они должны понять, чего от них хочет партнер, и только потом учитывать свои интересы. Поймите: вы имеете право высказываться на любые темы (даже разбросанных носков). Только тогда отношения будут крепкими и здоровыми (о созависимых отношениях читайте здесь).

Ошибка №3: ориентироваться на других

Женщины часто ориентированы на контактную сферу — они теряют себя, пытаясь подстроиться под требования других: мужчины, общества, родителей. Мужчины между тем отлично понимают, чего хотят. Это касается всех областей, включая сексуальную. По этой причине мужчине без разницы, как он выглядит, когда занимается сексом, а женщина при этом не может живот расслабить, не получая удовольствия. Когда ты ориентирован на других, перестаешь понимать себя. В таких условиях человек не отношения строит, а пытается соответствовать ожиданию партнера.

Ошибка №4: проявлять гиперопеку

Есть мужчины, которым это нужно. Они инфантильны и исполняют роль не очень самостоятельного мальчика. Им гиперопека будет приносить удовольствие. Но это не норма. Причина гиперопеки — тревожность. Правильно ли ты собрал чемодан? Взял ли ключи? Не опоздал ли на рейс? Когда человек не может расслабиться, постоянно контролируя каждый шаг партнера, ему очень-очень плохо.

Внутренняя тревожность распространяется не только на отношения. С вероятностью в 90% у человека, склонного к гиперопеке, будут панические атаки. Это уже история про здоровье. Ему нужна помощь.

Ошибка №5: делать то, что не приносит удовольствия

На свете есть много женщин, которым нравится готовить борщи, проявлять много заботы и дарить тепло. И это здорово. Такое поведение — часть ее личности. Если человек ненавидит стоять у плиты, но уговаривает себя, потому что «надо», получается не очень хорошая история с отношениями. Женщина уверена: мужчина будет рядом, когда она будет делать то, чего он от нее ждет (почему важно любить себя читайте тут) Вы для начала спросите, нужен ли вообще вашей второй половине этот борщ? Мужчины интуитивно чувствуют неискренность — не нужно переигрывать. Учитесь слушать себя!