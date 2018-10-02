Развод и девичья фамилия: как не разориться при расставании

Как делится не только совместно нажитое имущество, но и долги супругов при расторжении брака, WomanHit рассказала юрист и адвокат Ирина Зуй Согласно законодательству, при разводе супругов разделу подлежит не только общее и совместно нажитое имущество, но и общие долги. Если следовать ст. 39 Семейного кодекса РФ, то совместные долги, набранные супругами за время брачных отношений, распределяются между ними соразмерно присужденным долям в общем имуществе. Обычно, поскольку имущество делится пополам, то и долги супругов также делятся пополам.

Законодательство не препятствует супругам иметь личные долговые обязательства, в этом случае они, согласно 308-й статье Гражданского кодекса РФ, не создают обязанностей по их погашению для других лиц, в том числе и для второго супруга. Если супруг имеет личный долг, который расходовал на собственные нужды, то он остается исключительно за ним и не делится между супругами. Согласно п. 1 ст. 45 СК РФ , взыскание по долговым обязательствам одного из супругов может быть обращено лишь на имущество этого супруга.

В то же время есть некоторые нюансы, которые необходимо учитывать в зависимости от конкретных обстоятельств. Начнем с того, что в российском семейном и гражданском законодательстве отсутствует понятие общего долга супругов. Это означает, что главная роль остается за судебной практикой, а она, как известно, зависит уже от каждой конкретной ситуации, рассматриваемой судом.

Прежде всего следует отметить, что к совместным долговым обязательствам супругов относятся те долги, инициаторами появления которых были оба супруга (они могут в данном случае выступать созаемщиками, либо дать согласие на заключение сделки). Во-вторых, к совместным долгам относятся и долги, появившиеся по причине действий одного супруга, но направленные на обеспечение потребностей всей семьи в целом (например, покупка супругом мебели в кредит или приобретение квартиры для всей семьи в ипотеку лишь на одного из супругов).

В последнем случае, подчеркивается в Определении Верховного Суда РФ от 17.01.2017 N 4-КГ16—67, бремя доказывания того, что полученные средства были потрачены на семейные нужды или нужды обоих супругов, лежит на супруге — заемщике. Легче всего доказать, что заемные деньги пошли на нужды семьи в том случае, если речь идет о получении ипотечного займа. Но и в других случаях возможно признание долга общим. Тогда необходимо представить суду доказательства — чеки, расписки, договоры на приобретение мебели, бытовой техники, выполнение работ, оказание туристических, медицинских и иных услуг всем членам семьи, а не только супругу-должнику и т. д.

Эта норма позволяет защитить интересы супруга в случае, если второй супруг представит расписку, данную некими лицами, о предоставлении в долг крупной суммы. Если супруг не сможет доказать, что эта сумма была израсходована в интересах семьи на конкретные цели, то обязательства по этому долгу, даже если он и существовал в действительности, полностью останутся за этим супругом.

В спорных ситуациях раздел долговых обязательств супругов происходит по решению суда — судебная инстанция устанавливает факт наличия обязательств, а также квалифицирует долговое обязательство как совместный долг или личный долг одного из супругов. Следует также помнить о том, что если долговое обязательство появилось после фактического прекращения супружеских отношений, но еще до официального развода, то, согласно статье 38 СК РФ, оно признается принадлежащим лишь супругу, являющемуся инициатором появления данного долгового обязательства.