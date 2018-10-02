Что раздражает мужчин на первом свидании

Первое свидание всегда связано с большими ожиданиями. И для представителей сильного пола тоже. Но что заставляет молодых людей отказываться от второй встречи?

Очень часто девушки жалуются на парней. Обычно, после стандартных фраз о невнимательности и забывчивости идёт претензия к внешнему виду. Но если посмотреть с другой стороны баррикад, то выяснится, что прекрасная половина человечества ничуть не лучше. Мужская часть нашей редакции рассказала о 5 вещах, которые больше всего раздражают их в женщинах. Особенно на первом свидании.

Несмотря на современные феминистские тенденции, большая часть молодых людей оценивает вес предполагаемой партнёрши. Чем он больше, тем меньше шанс на второй романтический вечер. Конечно, можно привлечь мужчину харизмой и обаянием. Но это ненадолго. И признайтесь себе: вы бы сами выбрали парня с кубиками пресса, а не с «пивным» животом.

Какие бы анекдоты не ходили о невнимательности сильного пола, кое-что мужчины всё же замечают. Например — облупившийся лак на ногтях. Лучше никакого маникюра, чем слезший. Даже сломанные ногти не вызывают такого отвращения — ведь это можно списать на случайность. А вот остатки лака создают ощущение неухоженности.

Конечно, сложно представить девушку, которая придёт на свидание с грязной головой. Но такое случается. Молодой человек с большой вероятностью посчитает её неряхой. Разумней перенести встречу на час-два и приехать с чистыми волосами. Тем более, что помыть голову сейчас можно практически в любой парикмахерской.

Да, хорошие духи добавляют определённый штрих к образу. Но не надо выливать на себя весь флакон за раз. Помните — использование химического оружия запретили ещё в XX веке. А большое количество парфюма можно приравнять к нему по действию.

Разговоры про любовь «до гроба», семью, детей. Он видит вас первый раз в романтической обстановке, а вы уже мысленно выбрали цвет обоев в общую спальню и имена детям. Не делайте так. Это пугает.