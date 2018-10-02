Ещё
Что раздражает мужчин на первом свидании
Далее:
Читайте также:
Ещё

Что раздражает мужчин на первом свидании 

HelpCase media 1 час назад
Фото: HelpCase media
Первое свидание всегда связано с большими ожиданиями. И для представителей сильного пола тоже. Но что заставляет молодых людей отказываться от второй встречи?
Очень часто девушки жалуются на парней. Обычно, после стандартных фраз о невнимательности и забывчивости идёт претензия к внешнему виду. Но если посмотреть с другой стороны баррикад, то выяснится, что прекрасная половина человечества ничуть не лучше. Мужская часть нашей редакции рассказала о 5 вещах, которые больше всего раздражают их в женщинах. Особенно на первом свидании.
Несмотря на современные феминистские тенденции, большая часть молодых людей оценивает вес предполагаемой партнёрши. Чем он больше, тем меньше шанс на второй романтический вечер. Конечно, можно привлечь мужчину харизмой и обаянием. Но это ненадолго. И признайтесь себе: вы бы сами выбрали парня с кубиками пресса, а не с «пивным» животом.
Какие бы анекдоты не ходили о невнимательности сильного пола, кое-что мужчины всё же замечают. Например — облупившийся лак на ногтях. Лучше никакого маникюра, чем слезший. Даже сломанные ногти не вызывают такого отвращения — ведь это можно списать на случайность. А вот остатки лака создают ощущение неухоженности.
Конечно, сложно представить девушку, которая придёт на свидание с грязной головой. Но такое случается. Молодой человек с большой вероятностью посчитает её неряхой. Разумней перенести встречу на час-два и приехать с чистыми волосами. Тем более, что помыть голову сейчас можно практически в любой парикмахерской.
Да, хорошие духи добавляют определённый штрих к образу. Но не надо выливать на себя весь флакон за раз. Помните — использование химического оружия запретили ещё в XX веке. А большое количество парфюма можно приравнять к нему по действию.
Разговоры про любовь «до гроба», семью, детей. Он видит вас первый раз в романтической обстановке, а вы уже мысленно выбрали цвет обоев в общую спальню и имена детям. Не делайте так. Это пугает.
HelpCase media: последние новости
4 самых нелепых женских оправдания измены Росконтроль рассказал о составе и пользе крабовых палочек Топ-5 женских профессий, которые сводят мужчин с ума
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Кто кому родственник в российском шоу-бизнесе15
«Уже не можешь остановиться»: Данилко об алкоголе14
Что стало с первой советской королевой красоты63
Кардашьян показала, как ей тяжело натягивать джинсы
Солнцев озадачил поклонников новым снимком
Видео
05:12
Все женщины «высокого блондина в черном ботинке»
Звёзды
05:00
Некрасивые, но харизматичные российские актрисы
Звёзды
10:59
Звезды, которые все потеряли
Звёзды
00:10
Кардашьян показала, как ей тяжело натягивать джинсы
Звёзды
03:45
Галкин показал самую короткую юбку Пугачевой
Звёзды
01:01
Здоровье Елены Степаненко пошатнулось
Звёзды Общество
03:45
Матильда впервые прокомментировала развод со Шнуром
Звёзды
01:12
Дочь Глаголевой поделилась архивными фото актрисы
Звёзды
00:53
Малахов плещется в бассейне с Федункив
Звёзды
00:15
Звезды, помешавшиеся на спорте
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение