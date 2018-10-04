Мужской взгляд: «Многие меня осудят, но мне все равно»

Читатели присылают в редакцию Рамблера свои личные истории. Некоторые из них мы публикуем.

Прошло уже четыре года как мы расстались, точнее, она порвала со мной. Просто написала, что я испорчу ей жизнь. И исчезла навсегда. Да, я женат, мне 44. Семейная жизнь была спокойной, размеренной. О страсти, которая была у нас с женой в молодости, говорить уже не буду, но в сексе у нас все было все хорошо.

Хорошо, но мало. По молодости, разницу темперамента не ощущаешь, а когда через 20 лет понимаешь, что хочется больше, то есть два выхода: или ты смиряешься и живешь так всю жизнь, или пытаешься поговорить со своей половинкой. Я выбрал второй вариант, но оказалось, что жену все устраивает и больше интересует, сколько мы заработаем денег, чем новизна в сексе. Интернет все расставил на свои места. Я зарегистрировался на сайте знакомств, без фото, только имя.

На сайте я увидел фото девушки того типажа, который мне нравился с юности: темные длинные волосы, карие глаза, безумно красивые ноги. За все эти четыре года, что мы не вместе, я ни разу не забыл как она смотрела на меня. Я бы легко продал душу за этот взгляд. Я написал ей, она ответила. Написала, что развелась и ищет только секс, ее не смущала разница в 10 лет. Мы договорились о встрече. Я помню каждую деталь: ее глаза, голос, волосы. Мне казалось, что никого и ничего вокруг не существует.

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Когда мы уже встречались, она призналась, что у нее тоже было такое ощущение. Такого секса, как в тот вечер, у меня не было никогда в жизни. Мы стали встречаться каждую неделю. Это не были встречи просто для секса. Мы ходили в кино, кафе, ездили на природу. Это было счастливое время, я никогда не забуду, как мы признались друг другу в любви. Я сказал ей, что никуда ее больше не отпущу из своей жизни. Я хотел создать с ней ту семью, где не просто проживают вместе, а любят друг друга и ценят. Она ответила, что не торопит и хочет, чтобы мы не расставались. А через день случилось то, о чем я писал выше. «Ты мне испортишь жизнь». И жизнь кончилась. Мы не общаемся с тех пор. Я знаю, что многие меня осудят, мне все равно. Я ни о чем не жалею. Это было самое лучшее время в моей жизни.

Хочу дать совет мужчинам: если любите и понимаете, что не можете жить без нее, не отпускайте. Рискуйте, бросайте все, оно стоит того! Иначе потом будете жалеть всю свою жизнь.

Может она тоже прочитает это.

Моя хорошая, милая! Я всегда тебя буду любить!