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Как долго должен длиться «нормальный» секс
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Как долго должен длиться «нормальный» секс 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
— О-о, мы можем делать это часами…
— Я спросила не «чем», а как долго?»
Наконец-то есть точный ответ на вопрос о том, сколько должен длиться половой акт.
Если вы каждый раз с недоверием выслушивали рассказы подруг про секс-марафоны, теперь у вас есть все основания для скепсиса. Марафоны, разумеется, случаются, но очень-очень редко.
Очень.
Мы не знаем точно, что подвигло исследователя и психолога Брендона Зиеча на этот эксперимент. Может быть, упреки жены или недоверие к рассказам друзей. Но он подошел к вопросу с научной педантичностью.
Сколько в среднем длится полововой акт  Он, с помощью своих коллег из различных институтов, отобрал 500 пар добровольцев и опросил их. «Как долго длился ваш последний секс?»
Ответы были разбросаны в диапазоне от 33 секунд до 44 минут.
«Ни о чем», — подумал, наверно, Брендон Зиеч и решил продолжить свой дерзкий эксперимент. Коллеги поддержали его в этом начинании. На протяжении четырех недель те же пары занимались сексом с дневниками и секундомерами.
Сколько длится «нормальный» половой акт? Средний мировой результат *барабанная дробь!* …5 минут 24 секунды.
Еще одним открытием стало то, что чем старше пара, тем короче их секс. Но самым большим открытием стала страна-рекордсмен по скоростному сексу.
Это — Турция, где продолжительность полового акта равна 3 минуты 42 секунды.
Представляем себе тот день, когда Брендон вернулся домой с толстой папкой отчетов. Просто перед глазами стоит: пришел с улыбкой, налил себе бокал виски и развалился в кресле.
«Ну так вот, дорогая моя…»
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