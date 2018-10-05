Наболело: «Ну почему наши мужчины не такие!»

Читатели присылают в редакцию Рамблера свои личные истории. Некоторые из них мы публикуем.

Эти осенние дожди и промозглая погода очень действуют мне нервы. Хочется или под одеяло к коту, или в жаркую страну к такому же жаркому красавцу. Но пока кота приходится бросать и тащиться на работу, а о жарком красавчике остается только мечтать. Карлес уехал в свою Испанию, после того как его страна вылетела с ЧМ, по иронии судьбы, проиграв России.

Мы познакомились на Никольской, атмосфера была такая, что просто невозможно не влюбиться. Все так закрутилось, сначала мы были все вместе, что-то орали, пели, эмоции зашкаливали, а потом как-то незаметно мы отделились от всех, просто бродили по улицам, целовались на набережной, это было волшебно. Он красивый, нежный, обходительный. По-испански я знаю несколько слов, как и он по-русски, но все и так понятно было без слов, а там, где их не хватало, выручал школьный английский.

Расстались под утро, но договорились встретиться еще, обменялись телефонами, домой я приехала с распухшими губами и сбитыми в кровь ногами, пешком я на такие расстояния давно не ходила. Так мы провстречались неделю, расставаться не хотелось ни на миг, и мы начали строить планы, как я к нему приеду в Испанию, в город Побла де Сегур, он каталонец.

Это была лучшая неделя в моей жизни, и сейчас я очень скучаю. А еще искренне не понимаю, ну почему наши мужики не такие. Угрюмые, загруженные с головой проблемами, обросшие, неряшливые. Стоптанные ботинки и небритые подмышки — норма жизни. Про дезодоранты и туалетную воду вообще молчу. Я честно пыталась ходить на свидания с нашими, но после Карлеса просто смотреть ни на кого не могу. Небо и земля.

В общем, так и купила билет до Барселоны, он обещал встретить и увезти к себе в горы. Никогда не была в горах, но предчувствую, как они прекрасны. Я вся в нетерпении, чувства так переполняют, что хочется делиться радостью со всеми.