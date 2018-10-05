Реальная история: почему я перестала искать идеального мужчину

У каждой из нас есть свои представления об идеальном мужчине: мы с юности лелеем их и все ждем, когда же встретится тот самый — из наших грез. Но когда такой человек действительно приходит в нашу жизнь, может случиться самое страшное. Наша героиня рассказала о головокружительном романе с мужчиной своей мечты и горьком разочаровании, поменявшем навсегда ее взгяд на отношения.

Даша приехала в Москву из небольшого городка на Севере, когда закончила там местный ВУЗ. Интересных парней на родине практически не было, признается она: если и были умные молодые люди, то их устремления ограничивались тем, чтобы заработать побольше денег, открыть собственный бизнес. Дашина душа же хотела другого. Творческая натура, с широким кругозором и чуткой душой, она закончила факультет рекламы и pr, но мечтала быть писателем, журналистом.

У Даши были романы и на родине, и в Москве, но глубокие струны души они не задевали. Примерно через два года жизни в столице она встретила мужчину своей мечты — Дениса.

Мечты сбываются

«Мы работали вместе, и мало того что он в принципе был (и есть!) очень интересным, ярким, энергичным, так еще и обладал уникальными знаниями в той сфере, которая была мне интересна: его знания меня поражали!». У молодых людей начался бурный роман: оба летали от счастья. Казалось, что они две половинки одного целого, им было всегда интересно вместе, они разговаривали часами — о литературе, искусстве, обсуждали биографии исторических деятелей, говорили о «судьбах мира». «Мне тогда казалось, что это максимально мой человек: никогда прежде ни с кем мне не было так интересно каждую минуту, и ни к кому не было такого сильного физического влечения!».

Ребятам тогда было примерно по 25 лет и казалось, что вот оно — они ждали друг друга всю жизнь. Все время они проводили вместе: ходили на выставки, концерты, Денис выискивал необычные мероприятия, которые они посещали. Иногда они могли поехать отыскивать какую-нибудь достопримечательность, о которой прочитали — в Москве или соседнем городе. Их поездки заграницу тоже были наполнены смыслом и вдохновением: они постоянно узнавали новое.

Однако потом выяснилось, что душевного, интеллектуального родства и физического влечения еще недостаточно для строительства отношений. Романтикам кажется, что это и есть любовь, ведь так? Но есть вещи, которые оказались важнее.

Слишком похожи

Оказалось, что Даша и Денис слишком похожи. Оба были творческими людьми, оба хотели восхищения и поддержки, а еще оба нуждались в человеке, который бы обеспечивал быт.

«Я не та женщина, которая будет носить бутерброды мужу в поля и постоянно поддерживать его во всем. Ему хотелось иметь рядом такую заботливую мамочку, которая обеспечивала бы тыл для его творческих свершений. Но я всегда считала, что я так же, как и он, могу рассчитывать на большее, а не только погрязнуть в быту — меня тоже ждали свершения! И мне, в свою очередь, был нужен этакий заботливый папочка, который возьмет на руки и скажет, что все будет хорошо».

Между ними было соперничество. Когда у одного было больше успехов в работе, второй не радовался за него, а расстраивался из-за собственной неудачи.

«Постепенно наши разговоры на кухне из познавательных свелись к тому, что он один непризнанный гений, а все вокруг его не понимают. Он ждал от меня этих слов. Но я человек критичный — и к своим достижениям, и к его тоже».

Были и другие проблемы. Несмотря на отсутствие интереса к ведению хозяйства, Даша все равно взяла на себя большую часть работы по дому — готовку, обустройство быта. Однако Денис не спешил в ответ выполнять мужские обязанности — обеспечивать свою женщину.

«Он не признавал гендерных различий. И считал, что на все нужно скидываться пополам — на аренду, продукты, расходы в отпуске. Платить за меня он был готов только в кафе. Однако всегда старался минимизировать эти расходы и постоянно жаловался, что мы тратим на походы в рестораны слишком много денег».

Как потом выяснилось, все это время Денис втайне копил деньги. А потом отдал их своим родителям на крупную покупку. «Наверное, потому что они-то как раз давали ему безусловную любовь и говорили, что весь мир плохой, а он один хороший», — рассуждает Даша.

Эти отношения продлились три года. И примерно половину времени — по инерции. Обоим было трудно отказаться от сверхидеи, что они созданы друг для друга. Оба были обижены, что партнер не хочет дать того, чего так хочется от него получить. После того как Даша не выдержала и съехала, они еще полгода продолжали встречаться, не в силах оторваться друг от друга. И расстались не на дружеской ноте.

Полезные выводы

«Я понимаю, что мы были вместе не зря, но мы ужасно сильно затянули с расставанием, и проблема тут была именно в том, что с самого начала мы идеализировали эти отношения — этого нельзя делать ни в коем случае.

Сейчас у Даши отношения совсем с другим человеком. Она не считает их идеальными: видит и плюсы, и минусы. У них очень мало общих интересов и они редко проводят время вместе. Но Андрей — это тот мужчина, с которым у них одинаковое представление о семье и быте. Он признает ее слабости и принимает ее такой, какая она есть, не требует быть сильной наравне с ним — у них нет соперничества. Они оба считают, что женщина в первую очередь занимается домом, а мужчина зарабатыванием денег. Но при этом они свободные личности, могут отдыхать по отдельности, даже ездить в отпуск не вместе — и никто друг на друга не в обиде.

«Зато я знаю, что он всегда поддержит, что мы можем договориться, найти компромиссы, решать бытовые вопросы. И это намного важнее, чем абстрактные разговоры на кухне. За четыре года мы не надоели друг другу.

Все-таки люди в паре не должны быть одинаковые. Хорошо, когда один человек спокойнее, когда люди дополняют друг друга и прикрывают друг друга в слабых местах — на этом можно что-то построить».