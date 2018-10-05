Как получать еще большее наслаждение от секса: 5 рекомендаций

WMJ.ru спросил у эксперта, как выбирать позы и обострять ощущения, чтобы еще больше наслаждаться сексом.

В статье «Топ-5 самых возбуждающих поз для секса» я рассказал о том, что особо заводит мужчин во время секса в той или иной позе. Теперь продолжу обучение, ведь от того, насколько ты грамотна в интимном плане, зависит многое. Наугад выбирая позы и привыкая к «обычному» сексу, многие получают значительно меньше удовольствия в постели, чем могли бы, а то и вовсе начинают скучать. При этом главный их враг — однообразие. Оно делает ощущения привычными, а эмоции скудными. Тут все, в общем-то, как дважды два, как и в обычной кухне, а не любовной. Хотя в любовной, пожалуй, и хуже. С голодухи одну и ту же котлету можно есть всю жизнь, хоть и без аппетита, а вот желание, сама понимаешь, возникать не будет.

И потому хочу дать тебе рекомендации по этому поводу, ведь все на самом деле просто. А рекомендаций таких пять. Чтобы больше наслаждаться интимной жизнью, нужно:

Любимые позы обычно есть у всех, и потому в первую очередь нужно избегать такого однообразия. Допустим, вам с партнером нравятся позы «мужчина сзади», и классика жанра тут «догги-стайл». Но ведь одно дело просто «догги-стайл» в кровати от раза к разу, а другое — поставив женщину коленями на диван или сиденье стула, а то и положив ее животом на стол. Ведь, согласись, это совсем другое дело, как в эмоциональном плане, так и по ощущениям. Вы оба мгновенно почувствуете это. И такие советы можно дать по поводу любой позы. А потому первая моя тебе рекомендация: даже если вам с любимым очень нравятся какие-то позы, старайтесь разнообразить их.

Как известно, у женщин по-разному чувствительны различные зоны влагалища, а у некоторых счастливиц чувствителен еще и клитор. Так вот, зная свои особенности в этом отношении, позы можно выбирать не на дурака, как придется, а сознательно, то есть таким образом, чтобы активнее воздействовать на самые чувствительные зоны влагалища, ну или клитор, само собой. Пример — одна из «диванных» поз. Здесь женщина специально экспериментирует со своими ощущениями, меняя угол погружения члена во влагалище. Есть более приятные по ощущениям позы и для мужчин. Почти всем им нравится дополнительное трение мошонки о тело женщины, тесное соприкосновение промежностей и уплотненное влагалище. Тем самым грамотный выбор поз позволит вам обоим получить больше удовольствия. А потому вторая моя рекомендация следующая: если вы с мужчиной хотите обострить ощущения, подбирайте позы, исходя из особенностей вашей индивидуальной чувствительности.

Кроме грамотного выбора поз, ощущения можно дополнительно обострять, делая это руками или секс-игрушками. В первую очередь это относится, конечно, к женщине, ведь недаром природа одарила ее клитором — единственным человеческим органом, предназначенным исключительно для наслаждения. Само собой, это нужно использовать, дополнительно стимулируя клитор во время разных видов секса. В этих целях появляется все больше изумительных секс-игрушек.

Отдельная тема — дополнительная анальная стимуляция, как женщины, так и мужчины, если анус у человека чувствительный. Это тоже нужно расценивать как подарок природы и вовсю использовать. Многие мужчины обожают такую стимуляцию во время минета. Стесняться этого глупо, смело пробуй такую игру со своими партнерами (осторожно, само собой).

Здесь женщина совмещает минет со стимуляцией ануса мужчины. Остается только догадываться, чем они займутся после того, как она вставит ему анальную пробку. Думаю, скучать не будут. Многие женщины фантазируют о сексе с двумя мужчинами. Используя дополнительный фаллоимитатор во время вагинального или анального секса, можно разыгрывать такие фантазии, имитируя двойное проникновение без всякого третьего.

Это лишь несколько идей, возможностей для дополнительной стимуляции. А вывод прост: умеючи можно обострять ощущения и женщины, и мужчины — так, что током будет бить. И потому третья моя рекомендация следующая: не стесняйтесь с партнером просить друг друга о таких играх. Если хотите быть сладкой парочкой, так и делайте свой секс слаще.

Ну а теперь перейдем к эмоциям. Они, как известно, топливо для костра страсти. Повышая эмоциональность секса, любая пара может избежать затухания страсти со временем. Свежие эмоции в этом отношении незаменимая вещь.

И проще всего разнообразить их, не зацикливаясь на супружеской кровати. Почаще занимайтесь с любимым сексом в разных местах, и скука не поселится в вашей спальне. Диван или кресло в гостиной, стол или стул в столовой или на кухне, ванная комната, прихожая… На рисунке выше как раз идея, как можно начать секс в прихожей, вернувшись с вечеринки. Надеюсь, эта парочка не забыла захлопнуть входную дверь.

И, кстати, важный совет: покупая мебель в квартиру, думайте о том, удобно ли вам будет на ней заниматься сексом. Возьмите себе за правило, что дизайн мебели дело второстепенное по сравнению с тем, насколько она хороша для любви. А потому четвертая моя рекомендация следующая: не зацикливайтесь с любимым на спальне и супружеском ложе, если хотите получать больше удовольствия. Повышайте эмоциональность секса за счет разнообразия мест и ситуаций.

Конечно, степень удовольствия определяют не только позы и места. Важно то, как вы занимаетесь сексом в динамике. Я имею в виду комбинирование поз, т. е. переход от одной к другой во время любовных забав. Если делать это умеючи, можно играть как с ощущениями, так и с эмоциями, повышая степень удовольствия. Под словом «умеючи» подразумевается способность создавать контрасты ощущений и делать более яркими эмоции, т. е. обогащать и менять их. Можно выстраивать такие сценарии в кровати, можно по ходу перебираться в другую комнату и использовать разную мебель, можно менять виды секса, можно передавать эстафетную палочку активности друг другу. В общем, это огромное поле для любовного творчества.

Думаю, ты понимаешь, насколько контрастными будут ощущения при переходе от позы к позе. А потому пятая моя рекомендация: играйте вдвоем со своим удовольствием, комбинируя секс-позы и каждый раз пробуя что-то новое. Только нужно понимать, что, когда мы говорим об усилении удовольствия, на позах свет клином не сошелся. Просто такова тема этой статьи, и, надеюсь, ты получила дельные подсказки. Лишь грамотно используя позы, можно намного больше наслаждаться интимной жизнью. Чего тебе искренне и желаю.