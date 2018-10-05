Поесть или переспать? Оригинальный способ справиться со стрессом

Как люди справляются со стрессом? У всех свои способы. Кто-то слушает любимую музыку, кто-то бегает… Но есть интересная закономерность в поведении в зависимости от пола!

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Исследование университетского колледжа Лондона, в котором приняли участие 115 мужчин и 250 женщин, показало, что чуть больше половины девушек предпочитают заедать стресс вкусной и, как правило, вредной едой. С ними согласен 31% мужчин.

Но еще интереснее то, что 27% представителей сильного пола признались: для избавления от стресса они занимаются сексом! Причем не только сексом в прямом смысле, но и самоудовлетворением, в том числе под порнофильмы. Эндорфины, выделяющиеся после таких упражнений, возвращают мужчинам ощущение радости и удовлетворенности жизнью.

К тому же секс в таких случаях помогает отдалиться от переживаний, оставить их позади. Как правило, у мужчин более сильное либидо, и это довольно удобный способ справляться с неприятными эмоциями. Среди женщин тех, кто избавляется от стресса с помощью секса, всего 11%.

Словом, получено лишнее подтверждение того, что секс делает людей счастливее. И впереди 10 дней новогодних праздников, за которые им можно насытиться до блеска в глазах!