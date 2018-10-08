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Назван главный признак счастливых отношений
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Назван главный признак счастливых отношений 

Газета.Ru + ещё 21 11 часов назад
Фото: depositphotos.com
Стал известно, как определить счастливую и благополучную пару. Исследование провели психологи из Калифорнийского университета, сообщает телеканал "360".
Так, главным признаком счастливых и здоровых отношений оказалось употребление в речи местоимения "мы". По мнению психолога Меган Роббинс, это говорит о крепкой и близкой связи влюбленных, отсутствии эгоизма, а также об их желании работать над отношениями.
Это относится и к молодым, и к пожилым парам. Также ученые советуют чаще произносить заветное местоимение во время ссор и конфликтов.
Психологи уверяют, что это поможет влюбленным сделать отношения крепче, стать ближе и завоевать доверие партнера.
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