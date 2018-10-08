Назван главный признак счастливых отношений

Стал известно, как определить счастливую и благополучную пару. Исследование провели психологи из Калифорнийского университета, сообщает телеканал "360".

Так, главным признаком счастливых и здоровых отношений оказалось употребление в речи местоимения "мы". По мнению психолога Меган Роббинс, это говорит о крепкой и близкой связи влюбленных, отсутствии эгоизма, а также об их желании работать над отношениями.

Это относится и к молодым, и к пожилым парам. Также ученые советуют чаще произносить заветное местоимение во время ссор и конфликтов.

Психологи уверяют, что это поможет влюбленным сделать отношения крепче, стать ближе и завоевать доверие партнера.