5 секс-гаджетов, которые разнообразят вашу жизнь

5 полезных секс-гаджетов, которые разнообразят вашу супружескую жизнь

То, что страсть долго живущих вместе людей со временем угасает, к сожалению, знают все. Как бы мы ни хотели продлить пылкие чувства, накрывающие нас с головой в первые месяцы, годы совместной жизни полностью раскрывают сексуальные пристрастия пары, не оставляя места удивлению от новых открытий. Но есть множество способов вернуть былую искру или даже зажечь новую, еще более яркую. Один из таких способов — использование секс-игрушек. Специально для вас мы составили гид-путеводитель по самым востребованным товарам, к которым стоит присмотреться, даже если раньше вы были далеки от таких экспериментов.

Зачем нужны секс-игрушки

Помимо того что секс-игрушки — это прекрасный способ разбудить фантазию и реализовать великое множество эротических сценариев, с которыми уже не будет скучно и предсказуемо в постели, есть ещё несколько причин, по которым стоит их использовать:

— И мужчинам, и женщинам они помогают исследовать сексуальность, открывать новые эрогенные зоны, способы стимуляции, порядок действий. — Игрушки усиливают ощущения во время оргазма, делая его ярким сверхоргазмом. Это особенно важно для женщин, которые во время близости не испытывают большого удовольствия. — Повышают возбуждение до необходимой степени. В отличие от мужчин, женщинам требуется гораздо больше времени, чтобы разогреться и возбудиться. И часто мужчинам не хватает сил и терпения, чтобы довести партнёршу до нужной «точки». Благодаря секс-игрушкам этот процесс становится проще. — Секс-игрушки помогают и физическому, и психоэмоциональному здоровью (если, конечно, они используются согласно инструкции). — И, наконец, с помощью секс-игрушек реализуются фантазии, которые могли бы побудить походы на сторону. Спектр вариаций игр с секс-девайсами огромен: наблюдение за партнером, который ласкает себя с помощью игрушек, двойное проникновение, анальные игры и игры со страпоном, в котором ведущая роль достается женщине. Включайте вашу фантазию, выясните все, что хочет ваш партнер — и вперед!

Как об этом поговорить с мужем

Если за годы совместной интимной жизни в вашей постели третьим был только презерватив, то не стоит начинать с качелей, наручников, плеток, латексного костюма и прочих вещей. Вначале вспомните, какую стимуляцию любит ваш муж, какие позы вы использовали за эти годы, затем поговорите с ним о том, что в вашу спальню можно было бы внедрить секс-игрушки. Обсудите сценарии игр и варианты использования. Пусть сценарии учитывают ваши обоюдные желания. Главное, чтобы разговор был максимально деликатным, но при этом серьезным. Постройте его так, чтобы ваш партнер не обиделся, но был заинтересован новыми вариантами близости. После обсуждения можно вместе отправиться за покупками в секс-шоп.

Как и где покупать

Выбирайте товары только в известных, проверенных на рынке интим-магазинах. Прежде чем отправиться за покупками, посмотрите отзывы о секс-шопе и его репутации. Впрочем, не обязательно идти в магазин, особенно если вам обоим неловко выслушивать советы консультанта лицом к лицу. Современные интернет секс-шопы позволяют все сделать не выходя из дома, в том числе и получить консультацию по выбору и прочитать массу полезных материалов на интересующие вас темы. Помните, что независимо от цены, любой качественный секс-товар должен иметь гарантию производителя и продавца, должен быть выполнен из качественных материалов и не представлять опасности для здоровья.

Как использовать и хранить секс-игрушки

Пожалуйста, обязательно ознакомьтесь с инструкцией и используйте игрушку только для тех мест, которые указывает производитель. Уточните, является ли игрушка водонепроницаемой, чтобы она не сломалась во время игр в воде. Перед первым употреблением помойте игрушку теплой водой с мягким мылом. Если игрушка будет использована в вагинальном и анальном сексе женщиной, а также когда игрушку используют оба партнера, обязательно воспользуйтесь презервативами, чтобы не повредить здоровью обоих партнеров. Лубрикант на водной основе — обязательная вещь при использовании секс-игрушек. После использования игрушки обязательно помойте водой с мягким мылом. Храните игрушки в фирменных коробках производителя или в специальных сумочках-косметичках, которые сделаны из безворсового, противомикробного материала.

1. Вибраторы

Название «вибратор» уже говорит сам за себя — это то, что вибрирует. Его история начинается с 1882 года, когда британский врач Джозеф Мортимер Грэнвилл в целях лечения женской истерии изобретает электромеханический медицинский прибор, внешне весьма далёкий от своих современных собратьев. Сейчас вибраторы изготавливать с разной интенсивностью работы мотора, режимами и рисунком вибрации — от постоянных ритмов до сложного, прерывистого, словно мотор мотоцикла или нежного, напоминающего морские волны. Вибраторы могут работать медленно и чувственно или жестко и бодро. Игрушка должна быть с интуитивно понятным интерфейсом.

Начиная с 2015 года появились игрушки с двумя моторами — один в основной вагинальной (или анальной — смотря зачем вы используете игрушку) части, другой в клиторальном отростке, причем оба они включаются и регулируются отдельно друг от друга. Каждый мотор имеет несколько режимов, количество варьирующихся комбинаций вибрации достигает 64-х. При желании один из моторов можно вообще выключить, это делается длинным нажатием на относящуюся к нему кнопку. Есть модели, с помощью которых можно стимулировать клитор и точку G. Причем, благодаря разным скоростям, можно найти свой личный способ пробуждения этой точки, что позитивно скажется на росте чувствительности во время классического полового акта. Для игрушек последнего поколения, — серии G5, — специально есть удобная петлевая ручка, чтобы в процессе работы игрушки, особенно когда используется много лубриканта, а сам девайс вибрирует на максимуме, игрушка попросту не выскользнула из рук. И не только из них.

Идеальный вибратор изготовлен из стопроцентного медицинского силикона. И еще: современные игрушки снабжены блокировкой кнопок, чтобы гаджет случайно не включился сам при перевозке в чемодане, вызывая своим жужжанием пристальное внимание таможенников или полиции аэропортов.

2. Пульсаторы

Эти игрушки появились в 2013 году, когда компания Fun Factory вывела на рынок серию Stronic — уникальные игрушки, у которых есть мотор, в котором расположены противолежащие магниты. Благодаря им игрушка может двигаться в возвратно-поступательных ритмах с разной скоростью и режимах, напоминающих фрикции настоящего живого партнера. То, чем не сможет похвастаться ни один вибратор. Толчки настолько интенсивные, что игрушке незачем помогать руками — пульсатор всё сделает сам: ложитесь на спину или на бок, вводите игрушку, включите в нужном режиме и используйте руки для чего-то другого — толчки внутри и вибрация снаружи обеспечит вам отличный оргазм! Пульсаторы работают в разных режимах, причем не просто «быстрее-медленнее», а с замысловатым оригинальным ритмическим рисунком: румба, самба, даже венский вальс.

Итак, принципиальная разница — устройство мотора, наличие специальных магнитов внутри у пульсаторов (а с ними категорически нельзя использовать такую игрушку людям с кардиостимулятором), и то, что игрушка может сделать.

3. Мастурбаторы

Мастурбаторы — особенные устройства, которые доставляют мужчинам невероятное удовольствие за счет необычной стимуляции. Женщины покупают их своим мужьям, когда те уезжают в долгие командировки. Мастурбаторы хорошо использовать и для эротического сюрприза. Для этого создайте приятную атмосферу — расслабляющая музыка, свечи, мужчина лежит на спине с завязанными глазами. Начните делать ему эротический массаж. А затем достаньте маструбатор и используйте его согласно инструкции. Мужчина будет в восторге. Женщине при этом не надо будет ничего активно делать — маструбатор все сделает сам. Мастурбаторы бывают полностью водонепроницаемы — можно отправиться с ним в душ. Корпус сделан из 100% гипоаллергенного силикона, у него бархатисто-мягкая поверхность.

4. Фаллоимитаторы

Этот вид секс-игрушек — самый древний эротический девайс, который существует столько, сколько тысячелетий насчитывает цивилизация. Фаллоимитаторы подходят для тех, кто хочет делать все самостоятельно. Они могут быть маленькими и большими, но всегда отдавайте предпочтения эргономичным моделям из качественного материала, в идеале — стопроцентнго медицинского силикона. Фаллоимитаторы могут иметь внутри вращающиеся шарики, усиливающие чувствительность, а за счет особенной основы его можно крепить практически на любые поверхности, что делает возможным великое множество сценариев. Например, когда фаллоимитатор прикреплен к зеркалу или стене, женщина ласкает мужчину или делает минет и при этом использует игрушку. Или есть специальные трусики, которые позволяют зафиксировать фаллоимитатор на лобке, что создает фантастический простор для деятельности.

5. Эрекционные кольца

Это особенные кольца для усиления или продления эрекции у мужчин за счет препятствия оттока крови. Многие из них также создают приятные ощущения у партнерши за счет особенных элементов. Например, «любовный бутон», который в определенном положении может стимулировать анус. Благодаря кольцам акт становится дольше, а эрекция сильнее. Это благоприятно отражается на степени удовлетворения от интимной близости.