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Красавчики проигрывают «средним» мужчинам в Сети
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Красавчики проигрывают «средним» мужчинам в Сети 

BigPikcha.ru 9 минут назад
Фото: BigPikcha.ru
Ученые из Оксфорда задались вопросом: существуют ли устоявшиеся тенденции в среде онлайн-знакомств? Оказалось, что да, и понравятся они явно не всем.
Оксфордские исследователи опубликовали статью с анализом онлайн-знакомств. Все выводы были сделаны на основе 150 тысяч профилей реальных людей на сайте eHarmony.
Выяснилось, что гендерные стереотипы перешли из реальности в интернет — при онлайн-знакомстве первый шаг также должен делать мужчина. При этом женщины-инициаторы получают на 15% меньше откликов, чем представители сильного пола.
Пользователей обоих полов максимально отталкивает, когда в профиле человека написано, что он «сексуален».
А теперь к главной надежде большинства мужчин. Красавцы, чью внешность можно оценить на 10 из 10, не так популярны среди женщин, как те, внешность которых колеблется от 5 до 9. При этом мужчины вне зависимости от своей внешности не стесняются писать девушкам-моделям.
Для 40% пользователей очень важен факт курения, при этом об отношении к алкоголю речь идет гораздо реже — для 77% регулярность потребления спиртного не имеет никакого значения.
Также интересен тот факт, что в начале общения женщины часто обращают внимание на финансовый статус потенциального партнера, но со временем материальное положение перестает быть решающим фактором.
И наконец, предпочтения. Чаще всего женщины выбирают мужчин спортивного телосложения, которые публикуют много фотографий, склонны к компромиссу и готовы бескорыстно действовать ради дамы.
Что до мужчин, то они чаще предпочитают подтянутых, романтичных и бескорыстных особ. При этом исследователи выяснили, что в качестве отталкивающего фактора для мужчин выступают высокий интеллект избранницы и чрезмерная тревожность.
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