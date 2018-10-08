Красавчики проигрывают «средним» мужчинам в Сети

Ученые из Оксфорда задались вопросом: существуют ли устоявшиеся тенденции в среде онлайн-знакомств? Оказалось, что да, и понравятся они явно не всем.

Оксфордские исследователи опубликовали статью с анализом онлайн-знакомств. Все выводы были сделаны на основе 150 тысяч профилей реальных людей на сайте eHarmony.

Выяснилось, что гендерные стереотипы перешли из реальности в интернет — при онлайн-знакомстве первый шаг также должен делать мужчина. При этом женщины-инициаторы получают на 15% меньше откликов, чем представители сильного пола.

Пользователей обоих полов максимально отталкивает, когда в профиле человека написано, что он «сексуален».

А теперь к главной надежде большинства мужчин. Красавцы, чью внешность можно оценить на 10 из 10, не так популярны среди женщин, как те, внешность которых колеблется от 5 до 9. При этом мужчины вне зависимости от своей внешности не стесняются писать девушкам-моделям.

Для 40% пользователей очень важен факт курения, при этом об отношении к алкоголю речь идет гораздо реже — для 77% регулярность потребления спиртного не имеет никакого значения.

Также интересен тот факт, что в начале общения женщины часто обращают внимание на финансовый статус потенциального партнера, но со временем материальное положение перестает быть решающим фактором.

И наконец, предпочтения. Чаще всего женщины выбирают мужчин спортивного телосложения, которые публикуют много фотографий, склонны к компромиссу и готовы бескорыстно действовать ради дамы.

Что до мужчин, то они чаще предпочитают подтянутых, романтичных и бескорыстных особ. При этом исследователи выяснили, что в качестве отталкивающего фактора для мужчин выступают высокий интеллект избранницы и чрезмерная тревожность.