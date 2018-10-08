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Почему нам тяжело отпустить бывших после разрыва
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Почему нам тяжело отпустить бывших после разрыва 

Умная 9 часов назад
Фото: Кадр из сериала "Секс в большом городе"
Казалось бы, расставание ставит точку в отношениях, и максимум, чего можно ожидать, — это остаться друзьями. Между тем почти половина женщин, которые после разрыва не нашли себе других спутников жизни, хотя бы раз вступали в интимные отношения с бывшими мужьями и бойфрендами. К такому выводу пришли британские психологи.

Почему мы цепляемся за бывших?

Как показали данные опроса, регулярно занимаются любовью с бывшими партнерами 47% мужчин и 43% женщин из числа тех, кто не нашли себе пару. Около 35% при этом заявили, что таким путем стремятся вернуть партнеров. Но большинство признались, что дело просто в желании физической близости. Проще всего получить ее именно с бывшим, так как поиск другого партнера требует массы сил, времени и энергии, а телефон бывшего всегда под рукой.
Чаще всего интимный контакт с экс-партнером происходит под влиянием обстоятельств. Например, пара сталкивается на какой-нибудь вечеринке или фуршете, а выпитое спиртное снимает зажимы или даже приводит к тому, что люди начинают меньше контролировать свое поведение.
Некоторые бывшие партнеры, расставшись, продолжают общаться в социальных сетях. Кажущаяся легкость общения оборачивается приглашением сходить в кино или выпить кофе, а интимное продолжение ситуации при этом кажется вполне естественным.
Тем более что расставание происходит далеко не всегда по причине половой несовместимости. И даже не из-за измен. При разводах большинство людей указывают причину: «не сошлись характерами». Слишком разные взгляды на жизнь, вкусы, привычки. А вот в постели как раз может быть все хорошо. К тому же вы прекрасно знаете, чего ожидать от экс-партнера, что он любит, а что — нет. К новому же избраннику еще нужно притереться, узнать все его закидоны, и не исключено, что с ним будет хуже, чем с бывшим.

Начать сначала вряд ли получится

Однако почти все, решившиеся на интимные отношения с бывшими, прекрасно осознают, что это чревато большим количеством эмоциональных проблем. При этом очень редко отношения восстанавливаются благодаря одному лишь занятию любовью. Ведь если люди расстаются, значит, по крайней мере, одного из партнеров что-то в другом не устраивает. И в случае попытки начать все сначала проблемы, скорее всего, никуда не денутся.
В то же время многие не видят ничего плохого в том, чтобы продолжить интимные отношения с экс-партнером, параллельно занимаясь поиском нового спутника жизни. Хотя вовсе не редкость и эпизоды, когда, уже завязав отношения на стороне, человек не обделяет вниманием и бывшего или бывшую.

Когда не стоит дважды входить в одну и ту же реку?

По мнению психологов, стоит разделять половой контакт и отношения: даже если и «случилось», не ждите от этого слишком много. Это еще не значит, что у вас все будет хорошо.
Следует категорически избегать интимной связи с экс-половинкой, если у вас до сих пор существует глубокая эмоциональная привязанность к ней, — это только добавит вам боли и страданий. Если же для вас это действительно только занятие любовью и больше ничего, то почему бы и нет. Масса людей умудряется заниматься любовью и при этом оставаться друзьями, не исключая появления в своей жизни новых партнеров.
Одним словом, прежде чем бросаться с головой в омут, просчитывайте последствия. Может быть, лучше сжечь за собой мосты и не создавать «подходящие ситуации», если человек лишает вас душевного покоя и вы понимаете, что быть вместе все равно не сможете?
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