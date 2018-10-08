Как понять, почему партнер отдалился от вас

Когда ловишь себя на мысли, что партнер ведет себя отстраненно, чаще всего предполагаешь худшее — разлюбил. На деле все может быть гораздо безобидней, например, ему просто не хватает личного пространства. В обоих случаях парни ведут себя примерно одинаково.

Heroine разобрался, как отличить желание партнера побыть одному от того, что он больше не испытывает прежних чувств.

Нуждается в пространстве

Ссорится по мелочам

Не все парни настолько откровенны, что могут прямо сказать, что тебя в отношениях слишком много. Некоторые пытаются получить личное пространство косвенным образом — провоцируют мелкие ссоры, чтобы оттолкнуть девушку. Если мужчина скандалит вместо того, чтобы решать проблему, возможно, он просто ищет повод побыть одному. Ты в обиде — он на свободе.

Долго отвечает на сообщения и звонки

Когда парень не отвечает на твое сообщение или звонок в ту же секунду, скорее всего, он на какое-то время убирает телефон в сторону, чтобы отдохнуть от общения. Если тебя это напрягает, не пытайся заставить его быть оперативней — так ты еще больше ограничишь его пространство. Объясни, что тебя смущает, и договорись с ним списываться или созваниваться в определенное время, которое удобно вам обоим. Звонок вне графика — только по срочным делам.

Задерживается на работе

Задержки на работе — это тревожно, но не спеши с выводами. Иногда за этим действительно может скрываться банальное желание побыть одному, подумать о жизни, поболтать с приятелем. Если такие опоздания происходят время от времени — это нормально. Главное, чтобы приятелем был кто-то с яйцами. Когда задержки с работы входят в привычку, поговори об этом, попробуйте найти компромисс. В прямом разговоре ты сможешь посмотреть на его реакцию — воспринимает в штыки, находит отговорки или честно говорит, что нуждается в личном пространстве.

Ведет себя сдержанно

Самое типичное проявление того, что человеку нужно личное пространство. Если периоды отстраненности не слишком затяжные, а после них он снова воплощение нежности — тебе не о чем беспокоиться. Заметила, что он холодней, чем обычно, оставь парня в покое, пусть поскучает.

Если догадываешься, что твоему мужчине может не хватать свободы, дай ему понять, что иногда проводить время порознь — это нормально и ты хорошо к этому относишься. Тогда ему не придется прибегать ко всем этим уловкам и бояться тебя обидеть.

Не испытывает прежних чувств

Перестал говорить о своих потребностях

Человек, который думает о расставании, может начать избегать тебя без объяснения причин. Он не скажет о том, что его не устраивает, не поднимет проблему, потому что не собирается ее решать. Это тот случай, когда кажется, что его все устраивает, но на самом деле ему просто все равно. Он может вести себя отстраненно, исчезать и при этом не станет что-то объяснять или доказывать.

Отношения не в приоритете

Если выбор между работой, друзьями и отношениями чаще всего не в твою пользу, очевидно, у парня поменялись приоритеты. В такие моменты человек со рвением бросается в работу, которую раньше ненавидел, мчится помогать друзьям, заводит новое хобби. Если речь только о том, что парню не хватает пространства, он скажет об этом и заверит тебя, что между вами все хорошо. Но если нет чувств, мужчина постарается избежать любых разговоров, даже если это тебя обижает.

Его настроение резко меняется

Это опять про сдержанность, но, когда дело в отсутствии чувств, перепады настроения бывают слишком резкими. В компании других людей парень веселый и энергичный, а как только остаетесь наедине — отстраняется или даже выражает агрессию. Часто человеку становится проще находиться с партнером на людях — ведь тогда нет необходимости открыто проявлять чувства. Не проявляет энтузиазма У всех бывают плохие дни, но если парень разлюбил — безразличие становится постоянным и повсеместным. Ему все равно, где вы проведете выходные и что будете есть на ужин. Он вообще не заинтересован в том, чтобы делать что-то с тобой вместе. Во время прямого разговора об отношениях он тоже может оставаться пассивным, молчать о своих чувствах и не предлагать решения проблемы. В таком случае волевое решение о расставании придется принять тебе.