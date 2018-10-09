НЛП для идеального секса: как это работает

Каждая девушка мечтает быть неподражаемой в постели, но еще больше все мы хотим быть единственными. На пути к этой цели тебе помогут психологические приемы, овладев которыми можно навсегда перестать опасаться потенциальных конкуренток.

Нейролингвистическое программирование в научных кругах вещь достаточно спорная. В НЛП используются приемы якорения. Это такие техники, благодаря которым можно запустить в голове мужчины целую цепочку ассоциаций, связанных с тем, на что ты поставишь «якорь». О том, как использовать приемы НЛП для идеального секса, рассказывают эксперты центра семейного и сексуального образования Secrets.

Якорь — это некое действие, которое запускает ассоциативную цепочку реакций. То есть «якорение» — это, по своей сути, создание условного рефлекса. О таком ты наверняка слышала в школе на уроках биологии. Основные принципы создания рефлекса, изложенные в теории нейролингвистического программирования (НЛП), берут свое начало именно из опытов советского ученого Ивана Павлова

Он разработал концепцию условных рефлексов у собак. На людей эта концепция тоже успешно распространяется. Суть ее такова, что если несколько раз совместить определенный стимул с определенной реакцией, то через какое-то время воздействие этого стимула будет вызывать вполне конкретную реакцию, рефлекс на подсознательном уровне.

Прелесть техники «якорения» состоит в том, что она доступна каждому человеку. Для того чтобы мыслями привязать мужчину к себе или настроить его на сексуальное настроение, вовсе не нужно быть волшебницей, академиком Павловым или гением в области НЛП.

Секс начинается еще за пределами спальни

На самом деле, прежде чем тащить мужчину в постель, необходимо поработать над сексом еще до самого процесса. А именно рассказать ему о своих желаниях, но так, чтобы он точно их понял и принял к сведению. Для того чтобы быть уверенной в том, что мужчина услышал твои слова, можно использовать кинестетический «якорь». Для этого нужно непосредственно перед фразой прикоснуться к мужчине, но так, чтобы прикосновение было приятным. Например, перед тем как сказать, каким сексом ты хотела бы заняться, дотронься ладонью до его груди. Во-первых, это сразу привлечет внимание к твоим словам, а во-вторых, создаст положительный стимул. Таким образом твое прикосновение будет активировать приятные ощущения, и мужчина заранее настроится на близость, при этом обращая внимание на твои пожелания.

Настроить на нужный лад

«Заякорить» мужчину на мысли о сексе очень просто, а сделать это можно даже с первого раза. Для этого нужно поработать над ассоциативным рядом. Попроси мужчину вспомнить ваш самый страстный секс. И пока он будет делиться с тобой общими воспоминаниями, он вновь переживет те волнующие эмоции. В этот самый момент сделай что-нибудь, что в дальнейшем станет «якорем» для пробуждения этих эмоций вновь и вновь. Это может быть прикосновение к щеке, поцелуй в шею. Напомним, что «якорь» должен быть чем-то особенным, не таким, что мы постоянно делаем в повседневной жизни. То есть обычный поцелуй вряд ли подойдет. Лучше выбрать такой знак, который ты сможешь использовать в тот момент, когда тебе захочется настроить мужчину на секс. Постарайся придумать что-то необычное.

«Бросить якорь» можно и во время секса

Воздействовать на мужчину можно и через аудиальный канал восприятия информации. Для этого стоит выбрать какую-нибудь приятную песню или просто музыкальную композицию и включить ее во время секса. Заниматься любовью под музыку, кстати, бывает очень удобно, так как можно подстроиться под определенный ритм и создать нужное настроение. Впоследствии, где бы ни заиграла эта песня — в машине, по радио на работе, в ресторане, — мужчина, услышав знакомую мелодию, всегда будет вспоминать о тебе и неосознанно для себя воспроизводить те невероятные эмоции, которые он испытывал во время секса.

Воспоминания и чувства будут заводить его и возбуждать, как ничто иное. Точно такую же хитрость можно провернуть и с обонянием мужчины. Для того чтобы «заякорить» его на какой-либо аромат, который ассоциировался бы у него с сексом, нужно во время половых актов пользоваться такими духами или эфирными маслами, запах которых он не чувствует от тебя в повседневной жизни. То есть твои каждодневные духи и духи для секса должны быть разными. Над установкой обонятельного «якоря» нужно будет поработать чуть дольше, поэтому повторить фокус с запахом нужно будет несколько раз. Зато потом, когда мужчина будет чувствовать похожий аромат на улице, единственной ассоциацией в его голове будешь ты.

Неуверенность — в топку

А что насчет первого секса с новым партнером, когда ты не уверена в себе и не знаешь, сможешь ли произвести хорошее впечатление и проявить себя в качестве хорошей любовницы? У нейролингвистического программирования и на этот вопрос есть достойный ответ. НЛП-психологи считают, что если ты не уверена в себе, стоит отогнать эти мысли подальше и поступить следующим образом. Есть два варианта, способных придать тебе уверенности. Согласно первому, нужно в красках представить, что произойдет после того, что ты боишься сделать.

Если дело касается секса, представь, как вы с мужчиной лежите в постели уже после ласк, все еще разгоряченные и полные наслаждения; представь, как мужчина делает тебе комплименты и говорит, что лучшего секса в его жизни еще не было. Чем красочнее картинка в твоей голове, тем легче будет сделать то, чего ты боишься, и тем больше будет уверенность в предстоящем успехе.

Если же ты переживаешь, что можешь быть недостаточно сексуальной, на помощь тоже придут фантазии. Только на этот раз нужно будет представить, что ты самая сексуальная женщина из всех. Например, можно вообразить, что ты Анджелина Джоли или героиня из «Спасателей Малибу». Для полноты фантазии можно даже перенять какие-то поведенческие привычки: томный взгляд, сексуальную походку. Почувствуй себя настоящей обольстительницей, сыграй ее роль от начала и до конца. В НЛП такой прием называется «кражей навыка». Но против такого воровства вряд ли кто-то будет возражать.

НЛП — это хитрость, позволяющая тебе не только управлять эмоциями и настроением мужчины, но еще и помогающая чувствовать себя увереннее и смелее. Используй наши советы на благо, и мужчина никогда не перестанет думать о тебе.