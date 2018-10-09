Наболело: «Он оказался тираном и жмотом»

Читатели присылают в редакцию Рамблера свои личные истории. Некоторые из них мы публикуем.

Мы познакомились 10 лет назад. Так случилось, что два месяца до знакомства я похоронила отца и развилась с мужем.

Он был похож на моего отца, такая же походка, такие же повадки… Но был женат! Я нервная, верила всему, что он мне говорил, что они не любят друг друга, что давно не были близки.

Я верила и в то, что я буду любить его, а он не будет гулять. Спустя два года он развелся, хотя мы никогда не говорили с ним о разводе!

Позже выяснилось, что я у него не единственная любовница, но верить не хотела в это.

Через четыре года я забеременела. Казалось, вот оно счастье!

Во время беременности он гулял постоянно, кто-то ему звонил, кто-то нагло писал. А перед кем-то он извинился за то, что встречался, пока я была беременна.

Прошло еще 10 лет. С каждым днем я понимаю, что ничего хорошего у меня с ним не будет, у него постоянно новые дамы, они меняются, некоторые остаются! Он оказался тираном и жмотом, денег не дает.

Сейчас понимаю, что у меня началась суицидальная депрессия. Он меня постоянно доводит до того, что приходят мысли о плохом.