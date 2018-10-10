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Роль нижнего белья в интимной жизни
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Роль нижнего белья в интимной жизни 

HelpCase media 5 часов назад
Фото: HelpCase media
Звезда бурлеска Дита фон Тиз в одном из интервью порекомендовала женщинам носить красивое нижнее бельё для себя, а не для сильного пола. Но практика показывает, что мужчинам тоже небезразлично, что надето на их партнёрше. Мы решили помочь вам разобраться, какие материалы, цвета и фасоны вызывают повышенный интерес.

Цвета

Лидируют, конечно, красный и чёрный. Первый — потому что он яркий. Также он оказывает воздействие на самые низменные инстинкты. Этот цвет — практически явный сигнал к тому, что женщина готова к сексу. Вторая расцветка создаёт ореол романтичности и загадочности вокруг девушки. А уж если у неё светлая кожа, то чёрный придаёт ей аристократическую белизну.

Фасоны

Многим парням не нравятся бюстгальтеры с пуш-апом. Это объяснить очень просто: сильный пол считает себя обманутым! Лучше подобрать правильную форму — в этом вам помогут работники магазинов.
Кстати, стринги перестали интересовать большинство мужчин. Теперь они — пережиток прошлого и элемент одежды работниц стриптиз-клуба. Самыми сексуальными считаются «бикини» и «тонги». А уж если их дополняют оборки и шнуровка, то успех в постели гарантирован.

Материалы

Откажитесь от хлопка, если хотите соблазнить того, кто вам приятен. Обычные плотные ткани создают у партнёра ощущение, что перед ним — девственница. Для того, чтобы возбудить мужчину, гораздо больше подойдут кружево, атлас и полупрозрачные ткани.
Некоторые приходят в восторг, когда сообщаешь им об отсутствии нижнего белья. Главное, делать это в правильной обстановке и тихим шёпотом на ухо.
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