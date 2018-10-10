12 идей для незабываемой ночи

Некоторые из этих советов покажутся тебе необычными. Но кто сказал, что ты обязана пользоваться всем, что советуют даже очень знаменитые профессионалы? Выбери то, что считаешь лучшим!

Сексуальная прелюдия для уверенных в себе женщин

Используй свои вагинальные выделения в качестве духов. Да-да, это не шутка! Смажь этими выделениями грудь, шею, губы. Твой партнер может и не догадаться, в чем тут дело, но оторвать от тебя взгляд и руки не сможет!

Сексуальная прелюдия «Щелкни счастье на память»

Купите «Полароид» и снимайте друг друга обнаженными в разных позах. Если не боитесь, что снимки попадутся на глаза посторонним — храните их. Боитесь огласки? Уничтожьте. Не важно, что будет с фото, важна «фотосессия».

Сексуальная прелюдия для «рабов»

Станьте сексуальными рабами хотя бы на один день в году. Вернее, на два. Ты, например, весной, а он — осенью. Правила просты: выполнять все сексуальные прихоти партнера. Все другие дела отменяются. Эротический завтрак в постель? Да. «Прогулка» по комнате на четвереньках? Прикольно… Весь день в галстуке на голом теле? Конечно! Включи фантазию, сними ограничения!

Сексуальная прелюдия для графоманов

Пишите друг другу сексуальные записочки. Оставляйте их в холодильнике, прячьте в водительских правах, косметичке, портмоне. Чем больше таких приветов, тем крепче уверенность в собственной сексуальной привлекательности.

Сексуальная прелюдия: подразни меня, любимый!

Вы пригласили в гости друзей? Отлично! Пока гости в гостиной, обними любимого, когда он занят нарезкой хлеба. Слегка сожми его пенис в руках через брюки. Вкусно поцелуй. И отпусти. Как ни в чем не бывало, возвращайся к гостям и их светским разговорам.

Сексуальная прелюдия для бесстыжих

Забудь трусики дома. Все что нужно — нарядиться к вечернему выходу и забыть надеть трусики. Можешь сообщить об этом другу сразу, как только вы вышли из дома. И вряд ли он сможет думать о чем-то другом… Или скрести ноги на манер Шерон Стоун

Сексуальная прелюдия как сюрприз

«Напади» на него, когда он моет машину, принимает душ, читает книгу. Доведи до исступления и ретируйся: мол, вечером продолжим…

А теперь побрейся начисто! Чем не сексуальная прелюдия?

Один вид абсолютно обнаженных гениталий незабываем. Ну, или выбрей на день Святого Валентина сердечко на лобке.

Это еще сексуальная прелюдия? Или уже нет? Разбуди его оральным сексом

Прекрасное утреннее настроение парню гарантировано!

Купите атласное постельное белье

Прикосновение прохладного атласа к коже дарит необъяснимое наслаждение!

Пользуйтесь дуо-шариками не только в постели

Ты можешь вложить их во влагалище перед обедом в ресторане. Сообщи об этом другу и, если скатерть достаточно длинная, он может весь обед дергать за ниточку, возбуждая тебя и возбуждаясь сам.