5 главных мужских страхов в сексе

Какими бы сильными они не казались, мужчины тоже иногда испытывают чувство страха. С какими препятствиями можно столкнуться в постели, и как их избежать?

Страх неудачи

Роман:

«Как правило, я всегда уверен в себе и своих силах. Но однажды со мной случился неприятный конфуз, который смутил не только меня, но и мою спутницу: она подумала, что недостаточна хороша. На самом деле, накануне у меня была важная сделка, которая заставила меня очень нервничать. Видимо, мне просто нужен был отдых, а не секс».

Страх потерпеть неудачу — одно из самых распространенных мужских опасений, когда дело доходит до секса, даже если для такого исхода нет никаких предпосылок. Возможно, с ним уже однажды случалось подобное, и он боится, что это произойдет опять. Как тогда будет выглядеть в женских глазах? Все эти мысли могут заставить мужчину оттягивать момент близости как можно дольше.

Что делать?

Конечно, девушке стоит быть деликатнее и мягче, если ее мужчина опасается потерпеть фиаско. Чтобы приободрить и успокоить парня, надо дать ему понять, что вы хотите нежности и ласковых поцелуев, тогда он расслабится, и все обязательно получится. Акцентировать свое внимание на проблеме и активно обсуждать ее, чтобы выявить возможные причины, — наибольшее зло, которое можно причинить нежному испуганному созданию. Тем не менее, если этот страх обоснован, и мужчина регулярно сталкивается с проблемами с потенцией, лучше обратиться к специалисту, чтобы исключить возможные вопросы со здоровьем.

Страх быстро кончить

Вячеслав:

«Однажды мы с моей девушкой решили заняться сексом в соседней от детей комнате. Во время процесса мне показалось, что вот-вот зайдут, и я испугался. Все закончилось быстрее, чем я ожидал».

Если быстрый оргазм — это особенность организма, то мужчина наверняка в курсе своих возможностей и принимает себя таким, какой он есть. При этом преждевременное семяизвержение случается абсолютно с каждым, и обращать внимание на единичный случай не стоит. Лучше предоставить ему время на отдых, а потом попросить реванш.

Что делать?

Конечно, когда постоянный партнер кончает быстрее, чем вы осознаете факт совокупления, то принять меры просто необходимо. Бить во все колокола и кричать о проблеме — идея не самая перспективная, стоит проявить тактичность и внимательность к состоянию своего мужчины. Причин преждевременной эякуляции множество: заболевания, стресс, сильное возбуждение. В любом случае, лечение подобного недуга возможно только при индивидуальном подходе. Сначала определяются с причинами, а затем уже назначается лечение, если оно необходимо.

Страх разочаровать женщину

Михаил:

«Был у меня случай, когда я был настолько влюблен, что опасался спугнуть свою удачу в лице очень красивой девушки и буквально не дышал, когда она была рядом. А когда дело дошло до секса, тут я не смог собраться, все мои мысли были вокруг возможной неудачи: вдруг ей не понравится, что тогда? В общем, в тот вечер мы досмотрели кино и заснули».

Самая распространенная причина подобных тревог — это чрезмерная увлеченность своей избранницей: мужчине очень важно, чтобы девушка достигла оргазма. К тому же, возможно мужчина очень сомневается не только в физическом здоровье, но и в своих навыках: кому будет приятно узнать, что его женщина не получает удовольствие от близости? Скидывать все свои страхи на женскую фригидность, конечно, можно, но адекватный мужчина понимает, что таких женщин очень мало — около 3%.

Что делать?

Единственный возможный вариант избавления своего мужчины от подобных комплексов — это ваша искренняя заинтересованность в нем. Устройте ему сюрприз: создайте романтическую атмосферу, расскажите о неоспоримых достоинствах, которыми он наделен. Когда он сам поверит в свои силы и в твое отношение, то проблема исчезнет.

Страх перед ответственностью

Максим:

«Мы встречались около двух лет. В самый неподходящий момент она решила завести разговор о детях! Все мое желание как рукой сняло. Я представил этих маленьких малышей и понял, что пока не готов к такой ответственности. Возбудиться опять у меня не получилось: перед глазами постоянно появлялись дети. Ну скажите мне, зачем так делать?».

Мужчина может оттягивать момент близости из-за страха взять на себя обязательства перед женщиной. Зачастую мужчины придерживаются мнения, что сразу после секса в голове женщины играет марш Мендельсона, и она уже придумала имена для совместных детей. Как порядочный мужчина, он не может разочаровать трогательное создание, поэтому всяческими способами пытается предотвратить секс и отложить его на следующий раз.

Что делать?

Если мужчина обеспокоен вашей реакцией после секса, стоит намекнуть ему, что вы женщина самодостаточная. В конце концов, секс — это обоюдное удовольствие, он вас не принуждал к интимной связи, а вы не выставляли секс в качестве цены за будущий брак. В таком вопросе нужно быть честными и узнать, что вы друг от друга хотите на самом деле.

Страх конкуренции

Владимир:

«Подобный страх у меня был, когда я только вошел в мир большого секса. Первая девушка была на два года старше, но опыта у нее было гораздо больше, чего я совсем не ожидал от такой юной принцессы. Когда я узнал, что до меня у нее было много партнеров, я разорвал все отношения. Мне казалось, что моих навыков может не хватить для удовлетворения такой особы, и она уйдет к более хладнокровным мужчинам».

Мужчина, как правило, всегда стремится быть лучше остальных: в работе, спорте и других социальных сферах. Но конкуренция в постели встречается крайне редко, это слабое место его самооценки, ведь на кону вопрос мужской силы и продолжения рода. Страх, что вы будете сравнивать его с другими мужчинами, может заставить парня отказаться от секса.

Что делать?

Во‑первых, не стоит рассказывать своему новому бойфренду про потрясающий роман с бывшим любовником, даже если это было много лет назад. Лучше всего здесь действует правило «меньше знаете — крепче спите». Не забывайте, что по своей природе все мужчины собственники, и им не хочется слышать о том, что вы встречались с кем-то еще. Лучше дайте ему понять, что он для вас единственный и неповторимый, избегая любой формы сравнения.