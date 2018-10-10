Девушка ошарашила родню фейковой свадьбой

Девушка сыграла фейковую свадьбу, чтобы успокоить родителей

Девушка устроила розыгрыш с фейковой свадьбой. На тему замужества давили родители, поэтому она решила дать отпор.

История перспективной студентки из Уганды Лулу Джеймама не нова. Вот уже 16 лет родители Лулу очень переживают, что дочь никак не выйдет замуж. Девушке уже 32 года и она поступила в Оксфордский университет, ради чего оставила семейное гнездо и переехала в Лондон.

Решение дочери родители не одобрили и продолжали настаивать на том, чтобы та наконец нашла себе мужа.

Лулу окончательно надоел напор матери и отца, и она решила их разыграть, показав, до чего ее доводят все эти разговоры о замужестве. В одном из разговоров девушка обронила, что нашла наконец человека, в которого влюбилась по уши. Вот-вот они сыграют свадьбу, на которую приглашены и родители. Знакомить своего жениха с ними она не хотела и всячески избегала предложений о совместных встречах.

Когда же радостные родственники прибыли в назначенное место в день свадьбы, то под марш Мендельсона девушка шагала, чтобы выйти замуж за саму себя.

Lulu Jemimah/gofundme.com

Конечно, брак не считается законным, но сделать это, уверена Лулу, было необходимо, чтобы родители наконец позволили ей самостоятельно распоряжаться собственной жизнью.