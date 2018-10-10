Плюсы и минусы алкоголя перед интимной близостью

Практически все свидания сопровождаются бокалом-другим вина. Но стоит ли употреблять алкоголь перед переходом к самой интересной части вечера? Мы выяснили все за и против.

Минусы

Может испортиться настроение

Давно уже известно, что спиртное — депрессант. То есть в таких напитках содержатся вещества, замедляющие выработку серотонина. Чем больше будет выпито, тем хуже настроение.

Достигнуть оргазма сложнее

После злоупотребления алкоголем чувствительность снижается в разы. Поэтому процесс затягивается и, скорее всего, ни к чему не приведёт. Не следует много пить, если не хотите провести всю ночь в бесплодных попытках.

Плюсы

«Эффект общей сигареты»

Если вы предполагаете секс сразу после первого свидания, то выпить необходимо. Создаётся ощущение близости, пусть и не долговечное. Но что ещё нужно на одну ночь?

Снятие барьеров

Особенно если вы пытаетесь решиться на какой-то эксперимент в постели. Или задать нескромный вопрос. Или даже просто подойти к тому, кто вам нравится.

Вам легче согласиться на секс

С одной стороны, это звучит не очень весело. Но если предложение исходит от привлекательного потенциального партнёра, то почему нет? Главное, чтобы вы оба были свободны. Иначе на утро гарантированы угрызения совести.