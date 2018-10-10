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Плюсы и минусы алкоголя перед интимной близостью
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Плюсы и минусы алкоголя перед интимной близостью 

HelpCase media 3 часа назад
Фото: HelpCase media
Практически все свидания сопровождаются бокалом-другим вина. Но стоит ли употреблять алкоголь перед переходом к самой интересной части вечера? Мы выяснили все за и против.

Минусы

Может испортиться настроение
Давно уже известно, что спиртное — депрессант. То есть в таких напитках содержатся вещества, замедляющие выработку серотонина. Чем больше будет выпито, тем хуже настроение.
Достигнуть оргазма сложнее
После злоупотребления алкоголем чувствительность снижается в разы. Поэтому процесс затягивается и, скорее всего, ни к чему не приведёт. Не следует много пить, если не хотите провести всю ночь в бесплодных попытках.

Плюсы

«Эффект общей сигареты»
Если вы предполагаете секс сразу после первого свидания, то выпить необходимо. Создаётся ощущение близости, пусть и не долговечное. Но что ещё нужно на одну ночь?
Снятие барьеров
Особенно если вы пытаетесь решиться на какой-то эксперимент в постели. Или задать нескромный вопрос. Или даже просто подойти к тому, кто вам нравится.
Вам легче согласиться на секс
С одной стороны, это звучит не очень весело. Но если предложение исходит от привлекательного потенциального партнёра, то почему нет? Главное, чтобы вы оба были свободны. Иначе на утро гарантированы угрызения совести.
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